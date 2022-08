Inflación, ¿quién gana y quién pierde? Qué pasará con los jubilados, empleados y empresas

Los hay (como las asociaciones de consumidores) que valoran miles y miles de euros para la familia media, y los hay (como las asociaciones de productores) que “se quedan” en poco más de quinientos euros. Levantar la cabeza a los niveles actuales de un «monstruo inflacionario» seguramente perjudicará a todos. Para el ciudadano medio que tiene que lidiar con precios desorbitados. Pero también para las empresas, especialmente en situaciones como la que estamos viendo donde los aumentos de precios se deben principalmente a la energía y las materias primas. Por lo tanto, incluso los innovadores habituales, como algunos comerciantes que se apresuran a ajustar las listas de precios, no tienen mucho de qué alegrarse esta vez. No hay mucho que superar: acelerar la inflación a las tasas actuales (Istat + 7,9% en julio) no es bueno para nadie. El peligro es que todo se detenga y el sistema económico entre en recesión.

Categorías Protegidas: Jubilados

El gobierno de Draghi ha puesto en marcha toda una serie de normas para ayudar a las familias más necesitadas, empezando por los descuentos en la factura, que no anulan por completo los efectos del mayor coste de la vida. Los jubilados serán los más protegidos y aquellos a los que este año ha vuelto el mecanismo automático de ajuste por coste de vida. Sin embargo, existe un mecanismo de doble filo: comienzas el año siguiendo los incrementos; La devolución es del cien por cien sólo para los pensionistas que perciben una prestación mensual de hasta 4 veces el subsidio social (unos 2.000 euros), para los demás, la recuperación parcial se hará en función de segmentos específicos (pensionistas que perciben entre 4 y 5 veces la asignación social tendrá un incremento del 90% por inflación y los jubilados que reciban más de 5 veces la asignación social tendrán un 75% más que por inflación).

empleados

El que más daño corre es el empleado, que con su salario fijo y siempre igual debe hacer ejercicios de equilibrio para mantener el mismo nivel de vida. Aquellos que tienen algunos ahorros aparte, pueden recibir su pago extrayendo de su «tesoro». Para otros, no hay mucho que hacer: a la larga, un precio alto hará que se sacrifique algo. ¿Pago con la renovación del contrato? En general, siempre es parcial y llega en todo caso con un retraso de al menos cuatro años. Es mejor no confiar demasiado. Una vez se dijo que los comerciantes se lo habían ganado porque en las etiquetas de precios, el aumento siempre fue más alto que la inflación. Pero en realidad, no es así con los niveles actuales: los ajustes de precios demasiado altos tienen el efecto de desincentivar la compra y perder clientes. De hecho, en los últimos meses, muchas grandes cadenas de distribución han preferido trasladar a precios solo una parte de las subidas de precios, reduciendo así sus beneficios.

Negocio

Los productores son los primeros en perder, sobre todo cuando la alta inflación depende, como ahora, de factores energéticos y de materias primas. Las facturas más altas aumentan los costos de producción, pero en general los aumentos no se pueden transferir automática e instantáneamente a las listas de precios. Inicialmente, por lo tanto, el efecto de la inflación se sentirá en las ganancias.

Reseñas

Para combatir el monstruo inflacionario, el arma más efectiva está en manos de los bancos centrales: aumentar el costo del dinero, para lograr que el sistema gaste de manera más inteligente. El aumento de las tasas de interés es claramente un perjuicio para quienes han tomado dinero prestado a tasas variables: las empresas para sus inversiones y los ciudadanos para la compra de bienes o inmuebles. También perjudica al Tesoro, que tendrá que pagar tasas de interés más altas por sus bonos del gobierno.

buena inflación

La inflación no siempre es mala. exactamente lo contrario. Para el desarrollo y desarrollo de un sistema económico se necesita una tasa de inflación de alrededor del 2%. Permanecer por debajo de este nivel significa que el sistema se resiente, las fábricas están recortando la producción porque hay poca demanda de sus productos y el negocio es disruptivo. La inflación a un nivel muy bajo, con precios fijos o incluso a la baja, es aparentemente un beneficio sólo para las cuentas de los hogares, y de hecho es un síntoma de las dificultades del sistema económico que retrocede. De hecho, la caída de los precios conduce a un círculo vicioso perjudicial para el sistema económico: muchas empresas son incapaces de sobrevivir en el mercado y cierran; Así se pierden puestos de trabajo, cae el ingreso familiar y se reduce el consumo; Para poder vender, las empresas sobrevivientes bajan aún más sus precios, se ven obligadas a reducir costos (incluidos los costos laborales) y el ciclo continúa, mientras el país se empobrece. Cuando la economía, por otro lado, crece, la gente gasta, las empresas contratan y los jóvenes encuentran trabajo.