Reformas para reducir las listas de espera en el Gabinete el martes

El martes llegará al Gabinete la importante reforma para reducir las listas de espera, en la que intervinieron personalmente en varias ocasiones la primera ministra Giorgia Meloni y el ministro de Sanidad, Orazio Schillaci. Pero las posibilidades de recurrir al decreto son escasas. ¿como eso? Hay falta de recursos. Más precisamente: se necesitarán al menos 1.500 millones de euros, y quizás 2, pero las discusiones entre los Ministerios de Sanidad y de Economía en los últimos días, e incluso directamente entre Schillaci y Giorgetti, han creado una realidad incómoda. La financiación disponible no supera los 300 millones, lo que impide recurrir al decreto ley, hipótesis que decepcionó al Primer Ministro. Ayer, durante el mitin en la Piazza del Popolo de Roma, Giorgia Meloni habló con orgullo de los trámites en las listas de espera, pero siempre utilizó, sabiamente, la fórmula general del «ahorro». Esto significa que en lugar de un decreto se puede utilizar un proyecto de ley. ¿Cuáles son los cambios? Los tiempos cambian. Un decreto permitiría que la reforma tan esperada por los ciudadanos que esperan demasiado para una visita o una prueba y a menudo renuncian a un tratamiento esté lista en dos meses. El proyecto de ley exige un tiempo reducido para el debate parlamentario, aunque buscará una vía rápida con la esperanza de encontrar recursos en el otoño con el presupuesto. “Digámoslo así – dicen en los pasillos del Ministerio de Salud – es una reforma histórica, los que nos precedieron no la hicieron, puede que valga la pena esperar unos meses más”. Mañana habrá una nueva discusión entre los técnicos del Ministerio de Sanidad y sus compañeros de Economía, con la esperanza de llegar a una solución de última hora. Pero Schillaci, que mañana será invitado al programa “Cinco Minutos” presentado por Bruno Vespa, tiene preparada una narrativa creíble para explicar el cambio, si las últimas negociaciones fracasan. Puesto que estamos hablando de una reforma histórica -que se explicará más adelante- es correcto implicar al Parlamento.

Ayer el presidente Meloni confirmó algunos contenidos de la reforma: se impondrán sanciones a los directores generales de las autoridades sanitarias locales que no respeten los planes de reducción de las listas de espera, se abrirán estudios y laboratorios los sábados y domingos, recurriendo cuando sea necesario a Servicios a domicilio (comprados por profesionales internos) y con participación de especialistas. Además, para garantizar horarios determinados al paciente cuya visita o examen esté prescrito, las autoridades sanitarias regionales y locales podrán contratar servicios adicionales de su asistencia sanitaria privada, que, no obstante, deberá poner a disposición de las reservas individuales agendas de hoy. Los centros suelen ser parciales y no dispone de una agenda completa con fotografías de las plazas libres para exámenes y visitas a especialistas: esto no debe volver a suceder. Habrá clases prioritarias para visitas y exámenes y al menos el 90 por ciento deberá estar disponible dentro del plazo especificado.

Dudas

Giorgia Meloni recordó un problema real: no existe un seguimiento específico de las listas de espera. Cuando se afirma que se puede esperar hasta dos años para visitar a un endocrinólogo o hacerse una ecografía Doppler, se basa en testimonios o análisis de asociaciones de consumidores. Pero ni las regiones ni el Ministerio de Sanidad tienen una imagen real y actualizada. Por este motivo, se creará un organismo de control en el ministerio para controlar los tiempos. También trabajaremos sobre la conveniencia de eliminar el 20 por ciento de las visitas y exámenes innecesarios que los médicos prescriben por temor a reclamaciones de indemnización. Sin embargo, se excluyen las intervenciones coercitivas y la atención se centra en promover prácticas virtuosas. La oposición critica el peligro de una ralentización en la aplicación del decreto. El director de bienestar social de Azioni, Alessio D’Amato: “Es un verdadero fracaso. Necesitamos 2.000 millones de dólares en lugar de 300 millones de dólares”. Chiara Braga, líder del Partido Demócrata en el Consejo: “No hay decreto ley, la promesa habitual no se ha cumplido” El subsecretario del Ministerio de Salud, Marcelo Gemato (FdI). ), responde: “Las herramientas pueden ser un decreto con fuerza inmediata, o un proyecto de ley rápido, aprobado por el Consejo de Ministros y luego con la participación del Parlamento.