Redfall, sin modo de 60 fps en Xbox Series X | S en el lanzamiento

Caída roja Aparentemente No tendrá modo 60fps en Serie Xbox X | s En el lanzamiento: Arkane Studios ha anunciado que el juego solo estará disponible en modo de calidad de 30 fps tanto en Xbox Series X como en Xbox Series S.

Modo de rendimiento a 60 fps Se agregará más tarde El equipo de desarrollo explicó que con la actualización, solo quedan unos días para el lanzamiento de Redfall, que está programado para el 2 de mayo en Xbox y PC.

No se sabe cuáles fueron los motivos de esta sensacional decisión, y más teniendo en cuenta qué tipo de experimento realizó. Un shooter cooperativo basado en vampiros Su objetivo es la visualización, pero esta no es la primera característica que falta en Redfall, ya que el soporte de trazado de rayos no llegará en el lanzamiento.

En definitiva, por el momento solo la versión para PC del título de Arkane Studios te permitirá disfrutar jugando a 60 cuadros por segundo, siempre y cuando, eso sí, dispongas de una configuración capaz de manejar este tipo de trabajo.

No hace falta decir que los usuarios de las redes sociales no lo tomaron bien, considerando que Redfall es uno de los dos proyectos que Microsoft debería haber sentado las bases para un gran relanzamiento en 2023.