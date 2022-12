Recompensas móviles para quien se lo merece y lo que se puede comprar con descuento (hasta 8 mil euros)

recompensas móviles. La lavadora, el frigorífico, el lavavajillas o incluso el sofá de la sala de estar, la mesa del comedor, la biblioteca o la cama: para aquellos que realizan renovaciones en el edificio, una parte del mobiliario nuevo puede estar sujeta a una deducción de impuestos. La maniobra que estaba en proceso de aprobación final confirmó la prórroga y también la derogación de la flexibilización, pero elevó levemente los umbrales de gasto. el techo Cinco mil euros para calcular la prestación que debía comenzar en enero de 2023, ascendiendo así a 8 mil euros. Este año fue igual diez mil euro. en 2021 a 16.000 euros.

Bonos móviles, ¿qué son?

Se trata de un descuento de Irpef para grandes compras de muebles y electrodomésticos, destinados a amueblar un inmueble en proceso de reforma extraordinaria. Pueden beneficiarse del subsidio los muebles y grandes electrodomésticos de una clase no inferior a la Clase A para hornos, la Clase E para lavadoras, lavadoras y lavavajillas, y la Clase F para refrigeradores y congeladores. Los gastos de transporte y montaje también están incluidos en el importe máximo.

La Agencia Tributaria ha elaborado una guía informativa en la que se relacionan los muebles (que deben ser nuevos) que entran en la bonificación: camas, armarios, cómodas, librerías, escritorios, mesas, sillas, mesitas de noche, sofás, sillones, aparadores, colchones y equipos de iluminación. Se excluye la compra de puertas, pisos (por ejemplo, parquet), cortinas, cortinas y otros accesorios de muebles.

En cuanto a los electrodomésticos (incluso los nuevos), se enumeran los siguientes: hornos con clase energética no inferior a la clase A, lavadoras, lavadoras-secadoras, lavavajillas con clase no inferior a la E, cvclass energética pasa a ser la referencia F para frigoríficos y congeladores, tal como se puede encontrar en la etiqueta energética. En todo caso, se facilita la compra de electrodomésticos sin etiqueta, siempre que no se haya establecido el compromiso para los mismos.

Estos incluyen electrodomésticos grandes, por ejemplo: refrigeradores, congeladores, lavadoras, lavadoras y secadoras, lavavajillas, aparatos de cocina, estufas eléctricas, hornos de microondas, estufas eléctricas, calentadores eléctricos, radiadores eléctricos, ventiladores eléctricos, aire acondicionado.

que trabajos

Para aprovechar la bonificación del mobiliario, no bastan las obras ordinarias de mantenimiento (por ejemplo, cambiar el aspecto del baño con una simple pintura o alicatado nuevo, cambiar los suelos, cambiar la grifería exterior, remodelar el yeso interior), pero las obras de rehabilitación de edificios deberán iniciarse con carácter excepcional de rehabilitación, restauración y conservación, con cualesquiera prácticas del municipio, a partir del 1 de enero del año anterior a la adquisición de los bienes. La fecha de inicio de las obras podrá acreditarse mediante cualquier habilitación de dirección o mediante contacto previo con la autoridad sanitaria local, si ésta fuera preceptiva. Para las intervenciones que no requieran vinculaciones ni habilitaciones, basta con la declaración alternativa de la declaración jurada.

Aquí está la lista de posiciones aceptadas:

• Mantenimiento extraordinario, restauración, rehabilitación conservadora y renovación de edificios de apartamentos individuales.

• Reconstrucción o restauración de bienes dañados por desastres naturales, si se ha declarado una emergencia

Restauración, rehabilitación conservadora y renovación de edificios, con respecto a edificios completos, realizada por empresas constructoras o rehabilitadoras de propiedades y por cooperativas de construcción que venden o regalan la propiedad dentro de los 18 meses posteriores a la finalización de las obras

• Intervenciones relacionadas con Sismabonus, dirigidas a reducir el riesgo de terremotos.

• Superbonus, intervenciones relacionadas con Superbonus 110%

• Mantenimiento periódico, mantenimiento extraordinario, restauración y rehabilitación conservadora, rehabilitación de edificios de partes comunes de edificios de viviendas.

El descuento -que este año debe calcularse en un máximo de 10.000 euros- para 2023 con la nueva normativa incluida en la maniobra pasa a ser de 8.000 (de lo contrario se habría reducido a 5.000). En 2024 serán 5.000 euros. Se debe una deducción del 50% sobre el monto gastado y el monto debe distribuirse en diez cuotas anuales iguales para ser incluido en el marco de declaración de impuestos correspondiente.

El límite máximo de gasto se refiere a la unidad inmobiliaria individual, incluidos los anexos, o la parte común del edificio que se está rehabilitando. Por tanto, el contribuyente que realice obras de reforma en varias unidades inmobiliarias tiene derecho a beneficiarse varias veces.

Términos de pago

Los muebles y electrodomésticos deben comprarse necesariamente con pago rastreable, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, no se permite el pago mediante cheque bancario, efectivo u otros medios de pago.

Documentos a conservar: comprobante de transferencia bancaria, comprobante de transacción exitosa (para pagos con tarjeta de crédito o débito), documentos de débito de cuenta corriente, facturas de compra de mercancías, que muestren la naturaleza, calidad y cantidad de los bienes y servicios adquiridos.

quien es el problema

El Bono Mobiliario corresponde únicamente al contribuyente que se beneficia de la deducción por los gastos de restauración patrimonial del inmueble. Por ejemplo, si sólo uno de los cónyuges corre con los gastos de renovación del inmueble y los gastos de mobiliario por parte del otro, la retribución por la compra de muebles y enseres no corresponde a ninguno de los dos.

También procede la deducción cuando los bienes adquiridos tengan por objeto dar un ambiente diferente a un mismo edificio objeto de obra, o cuando los muebles y grandes electrodomésticos se destinen a amueblar el inmueble pero se realice la obra a que se refiere la compra. en relación con la propiedad en sí, incluso si está registrado de forma independiente.

Para recibir la bonificación, es necesario que la fecha de inicio del negocio sea anterior a la fecha en que se compraron los bienes. Por otro lado, no es necesario que los gastos de restauración del patrimonio del edificio se realicen antes que los gastos de amueblamiento del edificio.

Funciona con transferencia de saldo o descuento de facturas

Se tiene derecho a la Bonificación por Muebles y Electrodomésticos aun cuando, como alternativa a la aplicación directa de las deducciones para la restauración patrimonial del inmueble, el contribuyente opte por trasladar el crédito o ejercer la opción de descuento en la factura.

obras de condominio

También está disponible una prima de mobiliario para trabajar en las partes comunes del edificio (por ejemplo, casetas de vigilancia, apartamento de conserjería, baños). Los condominios individuales tienen derecho a una deducción, cada uno en su parte, sólo por los bienes comprados y destinados a suministrar estas partes.