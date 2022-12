¡Ay Sudamérica! La oposición retrocede y Estados Unidos más cerca: feliz cumpleaños a Maduro

fue un feliz cumpleaños para presidente venezolano nicolas maduro, durante muchos años uno de los «jefes de estado rebeldes» -como lo llamaron Estados Unidos y la Unión Europea- que ahora se prepara para volver a ingresar al consejo civil dirigido por Occidente por la puerta grande. Todo gracias a la guerra entre Rusia y Ucrania, que destacó no solo el nuevo «hedor» a ejecutar (Putin), sino sobre todo Biden y su establecimiento se vieron obligados a creer que «el petróleo no es petróleo».Así, en la era de la escasez energética, el oro negro de Venezuela ya no es piojoso.

Como escribió Pino Arlacci, exparlamentario y ejecutivo de la ONU, “El gobierno de EE.UU. se ha resignado a la derrota en Venezuela tras siete años de guerra híbrida: desinformación desenfrenada, desembarco de mercenarios, atentados contra la vida del presidente, sabotaje de infraestructuras. se supone que será privado de su sustento, comenzando con el petróleo. En los sueños de Washington, el odiado Maduro sería aniquilado a través de una rebelión de turbas hambrientas, un santo golpe militar y el aislamiento internacional».

Rescate a pesar de las expectativas occidentales

En cambio, lo terminó. El antiguo secuaz de Hugo Chávez, a quien la prensa occidental calificó de sátrapa ignorante y corrupto, resultó ser mucho menos crédulo de lo que cabría esperar.: Durante años ha permitido que la oposición interna encabezada por Juan Guaidó (a la que Washington apoya y financia sobre todo) se consuma en una mezcla de declaraciones y dosis para ello, debilitándose y desgarrándose hasta volverse inofensiva. ¿Alguien recuerda la declaración del propio Guaidó, quien en enero de 2019 se autoproclamó presidente legítimo de Venezuela con el apoyo de gran parte de la antigua asamblea legislativa, al punto de que fue reconocido por Estados Unidos y la Unión Europea?

Pues bien, después de cuatro años de la nada, el presidente ficticio —“sin gobierno, sin ejército y sin pueblo”, para usar la severa definición de Claudia Fante en el Manifiesto— ha recibido el destierro incluso de los partidos que lo apoyaron. En los últimos días, la moción de destitución de la presidencia interina de Guaidó, presentada por los movimientos opositores Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática y Movimiento por Venezuela, fue aprobada por 72 votos a favor, 23 en contra y 9 abstenciones. De hecho, el autoproclamado presidente ya ha sido despedido por la administración Biden también.que continuó durante varios meses para reanudar silenciosamente las relaciones con el gobierno oficial de Maduro.

Así, mientras el propio Maduro a principios de diciembre renovó el diálogo con parte de la oposición política (se reunió con representantes del Partido Alianza Democrática en el Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo), “para implementar proyectos de desarrollo económico y social”. crecimiento del estado). país”); no pasó desapercibido que el gobierno de Biden autorizó hace unas semanas Compañía petrolera Chevron (Una de las antiguas «Siete Hermanas») retoma relaciones con Caracas y retoma la actividad de extracción de petróleo venezolano, prohibida desde hace años por las sanciones de Washington. Por el momento, la autorización es solo temporal (seis meses), no prevé pagos a la empresa estatal venezolana Pdvsa en virtud de antiguas deudas que aún no han sido saldadas, y también prohíbe cualquier transacción con Irán y Rusia, pero es de todos modos Un primer paso muy importante hacia la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Incluso la Unión Europea, que suele tener tiempos de reacción similares a la pereza en materia de relaciones internacionales, parece querer apostar por la reapertura de Occidente al Gobierno de Maduro: hace apenas unos días llegó la noticia de que Bruselas invertiría cuarenta y cinco millones y medio de euros en el país, en parte en proyectos relacionados con políticas de juventud y el resto se dedica a preparar un proceso electoral válido e inclusivo. Después de todo, la empresa italiana Eni y la empresa española Repsol ya en junio de 2021 obtuvieron permiso del Departamento del Tesoro de Washington para comercializar petróleo venezolano en Europa, con el único propósito, sin embargo, de cobrar las deudas de la petrolera estatal local. La actividad europea sigue a las tímidas iniciativas económicas de Biden y los ataques diplomáticos sudamericanos, empezando por Argentina y Colombia, a favor de la reanudación de relaciones normales. Y ahora, con la elección de Lula a la presidencia, Brasil también se está acercando a Caracas.

El año que está por comenzar será fundamental para el futuro de Venezuela. De hecho, en junio se realizarán las primarias opositoras para elegir a su candidato de cara a las elecciones presidenciales de 2024Y, a la luz de los acontecimientos recientes, parece que Juan Guaidó está agotado y fuera del juego ahora. Sin embargo, hay rumores en Caracas de que el gobierno chavista está tratando de adelantar las elecciones presidenciales para 2023, con el fin de aprovechar la actual división de los partidos de oposición. Ya veremos en los próximos meses.Mientras tanto, Maduro disfrutó de una Navidad tranquila después de mucho tiempo, dividiéndose entre abrir algunas viviendas sociales en el estado Lara y repartiendo juguetes a niños necesitados en Caracas. Entre los regalos más populares también se encuentra un muñeco llamado Super Bigote que se parece exactamente al Presidente de la República.

