Recompensarás a los que ahorran energía – Corriere.it

Asociaciones de consumidores

Sobre el bono familiar, Massimiliano Donna, presidente de la Federación Nacional de Consumidores dice: «¡No a la burla de los consumidores! Está bastante claro que si los recortes se quedan solo para los que consumen menos que este año, será una treta y una excusa No renovar la deducción fiscal en las facturas. Dado que este año fue el invierno más caluroso registrado, los italianos encendieron la calefacción 15 días menos y 1 hora menos por día debido a las medidas de Cingolani, ninguna familia podría ahorrar en el consumo de gas en esta temporada de calor. Sin mencionar que dadas las facturas de infarto, todos ya han hecho maravillas para ahorrar electricidad y gas”. No es de la misma opinión Codacons, que se pronuncia a favor de un bono dirigido a las familias que han reducido su consumo de luz y gas. Sin embargo, cree que es necesario extender la reducción de las tarifas del sistema hasta todo 2023. «Es justo premiar a aquellos usuarios que han dado beneficios a la sociedad, reconociéndolos con descuentos en sus facturas – dice el presidente Carlo Renzi -. Al mismo tiempo, devolvemos las críticas al procedimiento, que huele a ideología política y es no en el interés de los consumidores Sin embargo, es importante donde está elEl gobierno se compromete a bajar las tarifas del sistema en el proyecto de ley que vence el 31 de marzo Al menos para todo 2023, teniendo en cuenta que esta partida supone el 22% de las facturas de la luz y el 5% de las facturas de la luz, tasas que costaron 12.400 millones de euros solo en 2020, antes de los recortes impuestos por el gobierno a los hogares italianos.