Quién es María Corina Machado, la Meloni venezolana que desafía a Maduro

Corría el lejano 2012 y el entonces presidente venezolano Hugo Chavez Apertura del año legislativo de la Asamblea Nacional. A pesar de su enfermedad, pronunció un discurso que duró más de nueve horas, sin parar para ir al baño ni para sentarse. La intervención se centró en los errores de la oposición con respecto a las enfermedades de Venezuela y la influencia (negativa) del «imperialismo estadounidense». Ningún comentario sobre la crisis económica y social del país o las responsabilidades del gobierno.

Ocho horas después, solo un diputado se levantó para interrumpir el monólogo de Chávez. era un joven politico María Corina Machado. Con un micrófono en la mano, desafió al líder socialista a un debate y habló sobre la expropiación del sector privado por parte del régimen, que es «equivalente a un robo», dijo. Enojado, Chávez respondió: «Me llamas ladrón en público, pero de todos modos no te responderé, porque el águila no atrapa moscas, no tienes derecho a hablar conmigo, si gano las primarias lo discutiremos».

Once años después, Chávez se ha ido y Machado es el favorito en las primarias del Partido Unido, una coalición de oposición que espera derrotar al presidente. Nicolás MaduroHeredero del chavismo.

Con cerca del 25% de los votos, Machado lidera las encuestas en las primarias previstas para el 22 de octubre. Los informes de Datincorp y Datanálisis, las dos principales firmas independientes de monitoreo en Venezuela, coinciden con la predicción de su victoria.

Machado nació en Caracas en 1967, con un título universitario en ingeniería industrial y finanzas, y saltó a la fama a principios de la década de 2000, cuando, junto a su compañera, promovió un referéndum contra Chávez. Conoció al expresidente de EE.UU. en ese momento. George W. Bush Para la Casa Blanca, el chavismo interpretó la visita como una provocación y un claro indicio de los vínculos de esa parte de la oposición venezolana con el gobierno estadounidense.

Pero Machado lleva mucho tiempo al margen de la estrategia de la oposición venezolana. Principales críticas al Gobierno Provisional Juan GuaidóLa política se convirtió en el rostro de la facción más radical de la derecha venezolana. Como recuerda el periodista venezolano Alfonso Molero El PaísEl joven político definió a Machado como la «dama de hierro» de Venezuela, en varias entrevistas y mensajes en redes sociales denunció la presencia de cómplices del chavismo y corruptos entre la dirigencia opositora.

Un espíritu crítico es útil en las encuestas de opinión de hoy. “La crisis en la que se encuentra la oposición -escribió Molero- aún más embrollada tras el fin del gobierno interino en octubre, ha puesto a Machado por delante en las primarias de octubre. Una cita clave de la que saldrá el candidato que desafiará a Maduro en la elecciones presidenciales de 2024″.

Madre psicóloga, padre emprendedor, la familia Machado es fundadora de la Empresa Eléctrica de Caracas, una de las mayores empresas del sector eléctrico de la capital venezolana en el siglo XX. Otras empresas familiares, como Sivensa y Sidetur, fueron expropiadas por el chavismo.

Fundador del partido Fente Venezuela en 2012, Machado ha sido durante mucho tiempo uno de los políticos más anticomunistas. Conceptos como economía de mercado, garantías sociales, privatización y emprendimiento son elementos clave de su discurso público. Machado siempre ha rechazado cualquier intento de negociación con el régimen chavista, defendió el derecho a la propiedad privada y denunció enérgicamente la injerencia de Irán, China, Rusia y Cuba en Venezuela, vinculando a estos países aliados con Chávez a una red internacional de narcoterrorismo.

En los últimos años ha cambiado su imagen, cambiando los bodys y zapatos de tacón por jeans y zapatillas. Su entorno la define como alguien de fuerte personalidad, muy firme en sus posturas e interpretaciones, poco dispuesta a transigir o negociar. Es la mayor de cuatro hermanas, divorciada y madre de tres hijos que viven en el extranjero.