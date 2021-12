Ravenna y Ludovico Tersini, actor y presentador de X Factor, investigados por la fiscalía por difamación grave

Adiós redes sociales

Para que conste, Ludovico Tersigni decidió dejar su canal de Instagram. y en reunirse con Corriere della SeraEn mayo pasado explicó: “Me siento bien sin las redes sociales (…) son agujeros negros, no puedo manejarlos, terminé pasando mucho tiempo con ellos, y se volvieron adictos, siempre estás buscando algo. nuevo., la imagen más genial de lo que he visto Just. No puedo hacer eso, solo hay uno y hay muchas cosas por seguir. Para aquellos que trabajan con la imagen, también existe el riesgo de inflación , haciéndote perder credibilidad, alimentándote con un público que no te conoce. Sin las redes sociales tengo mi vida y hago lo que ellos me placen ”.