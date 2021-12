Algunos lo toman en lugar de medicamentos, pero puede tener consecuencias muy graves.

Es bien sabido que una dieta sana y equilibrada es importante. Se deben evitar los alimentos no saludables y se deben preferir los alimentos saludables en su lugar. Además, será importante contar con una dieta variada que proporcione todos los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo.

Sin embargo, no olvidemos que la dieta es una cosa y el tratamiento de las enfermedades es otra muy distinta. Muy a menudo, de hecho, hay quienes creen que curan enfermedades y reemplazan los medicamentos tomando ciertos nutrientes.

Es este comportamiento el que puede provocar efectos no deseados. En particular, hoy nos enfocamos en algunos productos en particular, que según los expertos no tienen efectos milagrosos en absoluto. Como veremos, algunos lo toman en lugar de medicación, pero puede tener consecuencias muy graves.

Esto es lo que es

Hoy nos adentramos en el tema de los complementos nutricionales. como nos recuerda Instituto Superior de SaludSon productos que complementan la dieta y aportan nutrientes concentrados. En particular, pueden proporcionar una alta dosis de vitaminas y minerales.

Este tipo de producto se vende generalmente en tabletas, bolsitas o, a veces, en cápsulas. En general, se utilizarán para mejorar la salud aportando los nutrientes que nos pueden faltar.

Los complementos alimenticios están regulados por el Ministerio de Salud, y de hecho cuando decidas poner a la venta uno de ellos, debes avisar al Ministerio. Evaluará la conformidad del producto con la legislación. Además, el ministerio ha emitido directrices que describen las restricciones que deben cumplir los suplementos. En este sentido, por ejemplo, la ISS nos recuerda que la suplementación de vitaminas y minerales tiene un máximo que puede garantizar.

Evidentemente, para ser comercializados, estos productos deben pasar algunas pruebas y, en particular, deben demostrar su seguridad. Los complementos dietéticos se consideran productos alimenticios, por lo que es necesario saber que no tienen ninguna propiedad terapéutica o preventiva de enfermedades. Este es un punto clave, porque es incorrecto pensar que estos productos reemplazan la terapia con medicamentos.

De hecho, si tiene una enfermedad, es el médico quien decide qué tratamiento seguir y qué medicamentos tomar. Tomar su propia decisión sobre la ingesta de suplementos nutricionales como tratamiento es una conducta que puede resultar ineficaz y, en algunos casos, peligrosa.

Aquellos que quieran aprender más sobre el tema de la dieta y sus efectos en la salud pueden leer sobre Este artículo.