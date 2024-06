Raffaello Tonon, ¡nada más que un título! Aquí están sus verdaderas calificaciones.

Lo conocemos como el Conde, pero Raffaello Tonon no es ni noble ni graduado. La verdad sobre sus verdaderas calificaciones.

participar en ello granja, Un reality folklórico que no duró más de 4 ediciones, de las cuales ganó la segunda. Rafael Tonon.

Lo vimos en Hermano mayor, en muchos programas de compras telefónicas y otros programas diversos. Pero todo esto, como él mismo sabe, no podría haber sucedido sin ayuda. Mauricio Costanzo.

Lo admitió hace un tiempo. Hoy es otro día: “Se lo debo todo a Maurizio Costanzo, quien un día de marzo de 2004 -después de leer algunas de mis entrevistas- me invitó a un panel de nobles versus obligados”.

Lo repitió por mensajero, Exploró la dinámica de esa reunión: “Mi fuerte fue la naturalidad con la que interactué con Costanzo, quien para mí podría haber sido carnicero o verdulero. El significado de lo que estoy diciendo es este. No me sometí a la esclavitud simplemente porque no creía que debería beneficiarme de mi relación con Él. A partir de ese momento, la televisión cambió toda mi vida”.

Raffaello Tonon en realidad no es un graduado

Siempre lo hemos visto como una persona culta, tranquila y educada. Y verdadero Rafael Tonon Tiene modales propios de la nobleza, además de una forma de vestir y una apariencia elegante.

Es famoso sobre todo por sus reality shows, pero admite que hoy no volvería a hacerlos. Incluso si lo volviera a hacer. Hoy, afirma, no tiene problemas para llegar a fin de mes. Y luego no tendrá nada que decir porque está en los últimos años de su vida. No pasó nada especial. Aparte de mudarse a Emilia-Romaña.

la nueva aventura

Rafael Tonon Hoy vive en Cattolica y es posadero en el restaurante de unos amigos. “¿Por qué empezaste a trabajar aquí? Estaba aburrido, probablemente solo trabajaba unos pocos días a la semana”. Admitir siempre mensajero. De hecho, su presencia en televisión ha ido disminuyendo paulatinamente, pero no se arrepiente. Él tomó sus decisiones y dice que algunas de ellas las pagó él mismo. Me pregunto si también se refiere al título que falta.

Por qué tonon Estaba estudiando derecho y quería ser abogado de divorcios. Sin embargo, ya había realizado 11 pruebas. «Entonces me di por vencido. Exacto. Llegó la televisión y me lancé directamente a ella. Y también porque en aquella época era bonito y el negocio iba muy bien». Una auténtica pena, no seguir estudiando. Pero no parece tener ningún remordimiento y eso es lo importante.