Gabriel, una vida más allá de todos los obstáculos

Gabrielle al nacer, Alessandra dice: “ Estaba sano y pesaba unos tres kilogramos. ». Los primeros problemas de salud aparecieron cuando tenía cuarenta días: “No podía retener los alimentos y tuvo que ser operado de urgencia de la válvula pilórica. Cuando tenía seis meses, nos dimos cuenta de esto. no podía sentarse Iniciamos un largo proceso de investigaciones. Durante ocho meses se hizo necesario Sesiones de fisioterapia . El sistema de salud da dos por semana y sumamos otros individualmente. Al décimo mes noté algunos movimientos extraños en las extremidades: eran síntomas de ataques epilépticos. Entonces el primer diagnóstico fue el síndrome de West, una forma rara de epilepsia que aparece en los primeros meses de vida. En ese momento, Gabriel también dejó de sonreír, lo que agravó los temores. Los tratamientos que le dieron eliminaron temporalmente las crisis, pero regresaron unos meses después con otros síntomas preocupantes. Al principio tuve miedo, no sabía cómo intervenir, tenía miedo de no poder ayudarlo y de causarle daño, y luego poco a poco los médicos que lo atendieron me enseñaron algunas cosas útiles. consejo. Encargamos dos cascos de seguridad a Estados Unidos para protegerlo de posibles lesiones. En dos años cambiamos unos diez medicamentos”.

Gracias a los medicamentos, los ataques epilépticos remitieron: “Gabriel empezó a escuchar lo que decíamos, a responder algunas peticiones sencillas. Estuvo completamente libre de convulsiones durante un año, tiempo durante el cual su capacidad de atención aumentó de cinco minutos a dos horas, lo que le permitió lograr enormes avances. Cuando era joven, los frecuentes ataques epilépticos anularon cualquier aprendizaje, lo que le provocó un profundo retraso mental. Me dijeron que era demasiado peligroso para la logopedia, pero insistimos en conseguirlo, lo incorporamos en privado y fue algo bueno. Obtuvimos resultados inesperados, que parecían tan descabellados: ahora Gabriel dice muchas palabras, come solo, camina, aunque hay que seguir atentamente cada uno de sus pasos.





Gabriel en lección de tiro con arco.

Ayudar a los demás es muy importante para Alessandra: “Me ayudaste a salir de la burbuja en la que me he atrapado desde mi diagnóstico. Superé mi confusión y le di un significado más profundo a lo que me pasó. He trabajado duro para brindar mejores oportunidades a nuestros hijos, En el camino me di cuenta de lo importante que es conocer a otras familias en situaciones similares, y a veces más graves, y ofrecernos ayuda unos a otros. Motivado por la movilización en Milán contra los recortes en las cotizaciones de los cuidadores, creé también un grupo en Bérgamo, que actualmente incluye a 67 familias: muchas de las cuales han salido a la luz por primera vez. “El miedo a los prejuicios de la gente en realidad nos empuja a aislarnos y terminamos aislándonos. Pero, como dice el Papa Francisco, “nadie se salva solo”.