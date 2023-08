Quiero dispensadores de energía como dispensadores de combustible.

Tres lectores nos piden casi lo mismo: tener una red de carga para coches eléctricos lo más parecida posible, o incluso idéntica, a la de las gasolineras. Mismos métodos de pago. Envíe sus preguntas a [email protected].

Y me gustaría añadir a lo que ha escrito el señor Bagyaro que si no se adopta una política de distribución de energía similar a las políticas tradicionales, el futuro de la movilidad eléctrica será limitado..‹ Mirko Giorgetti

Respuesta-Si lo hacen bien, Mirko, Stefano e Ignazio quieren convertir las gasolineras en estaciones de carga. O si lo prefieres, alimenta un coche eléctrico. Replicando completamente el experimento del coche térmico.

Entonces se imaginan uno Red concentrada y reducida (Hoy en día hay alrededor de 22.000 gasolineras, frente a 45.000 puntos de recarga públicos), y las estaciones de servicio están situadas en gran medida fuera de los centros de las ciudades, a menudo salidas de la nada, en campo abierto o en grandes arterias periféricas. Donde hay que esperar de 20 a 30 minutos hasta que la batería esté llena, mientras mueves el pulgar.

Mirko nos sorprende especialmente: Si trata así a su coche eléctrico Durante tres años y 36.000 kilómetros, está claramente pensando en volver sobre sus pasos.

Sin embargo, la gran mayoría de conductores de vehículos eléctricos no actúan de esta manera. con el coche electrico No voy a repostarPero repostar Cuando el auto está estacionado. Así, lo que necesitamos es un punto de recarga allí donde esté aparcado el coche.

Recarga cuando estés parado, en cualquier lugar

¿Quién tiene el Plaza de aparcamiento privado Puede equiparse con un sistema local. Carga siempre tu energía en casa. Utilice la red pública sólo ocasionalmente viajes más largos, lo que hace coincidir los repostajes con las paradas necesarias. Ya sea una comida, una visita a un monumento o una reunión de negocios, difícilmente puede estar cerca de donde se encuentran hoy los surtidores de gasolina.

¿Quién se ve obligado a irse? el auto esta en la calle No tiene box ni garaje, lo necesita. celosía de columnas Una lente para llamar durante largas horas por la noche o mientras se trabaja. También en este caso, el sitio perfecto no coincide con un sitio gasolineras actualesque respondo a otras necesidades a saber Sujeto a restricciones completamente diferentes.

Las gasolineras son otro asunto

Las estaciones de carga no son proporcionadas por vectoresPero es la red eléctrica la que ya llega a todas partes. Las columnas no funcionan sin Materiales inflamables. Ocupan espacio Metros cuadrados como máximo. No requiere presencia de personal. Cuestan relativamente poco Se pueden instalar decenas de ellos en cada calle, en cada estacionamiento y en cada patio de la empresa. ¿Por qué no aprovecharlo??

Aunque el proceso de recarga puede durar desde unas pocas decenas de minutos hasta unas pocas horas, los tiempos de conexión y desconexión se mantienen unas pocas decenas de segundos. Entonces el auto puede abandonadoSería bienvenido llevar sombrilla y protección solar, pero no es imprescindible. Los contratos y tarjetas RFID asociadas de uno de los principales operadores, todos interoperables entre sí, permiten ya el acceso instantáneo al 95% de los postes y el pago automático; Tarjetas de débito y crédito Que grandes ventajas darán? Un precio, pregunta Ignazio: ¿No es suficiente la experiencia móvil para que entendamos que la competencia está a nuestro favor?

Bueno, el modelo es correcto. Pero debería funcionar

conclusiónEl coche eléctrico poco tiene que ver con el coche térmico. Un tanque lleno de electrones no tiene nada que ver con un tanque lleno de gasolina. La forma más eficiente de repostar electricidad no tiene nada que ver con la forma más eficiente de repostar. Y por lo tanto Repita el formulario Del distribuidor a los polos no tiene sentido.

Habrá que reforzar la red aprobada en Italia para la red pública de mercancías, pero es correcta. Después de todo, es muy similar en todo el mundo. eso La mierda todavía funcionaa menudo muy mal, es Más allá de una duda razonable: Nació hace sólo cinco años. Todavía está en funcionamiento.. En términos de calidad, todavía queda mucho por hacer.