«Estaba muy asustada y muy emocionada». ¿Qué pasó?

Emma Brown Marcó el comienzo de una nueva era en su país Vida profesional con álbum Se espera que se lance un sencillo esta semana. Este es el «souvenir» que espera en la gira de los clubes italianos. a’sentimientos La cantante era tan grande que se ponía mucho ansiedadpero esto un ventilador Estaban ahí para ella, apoyándola en todos los sentidos de la palabra.

En sus historias de Instagram se mostró en ella. lágrimas Ante todo esto amar.

lo que había lágrimas en sus historias de Instagram. Después de ver la respuesta extremadamente positiva de los fans al anuncio de su nuevo álbum y gira en Italia, la cantante se sumergió en… El llora Liberándose de lo que compartió con los fans, dijo: «Me estaba jodiendo por este regreso, luego te leí y me emocioné. No me importa, me muestro tal cual soy. graciasNo puedo esperar para actuar, estoy muy emocionado. Eres increíble y te amo. Me das un empujón loco.»

Emma estaba ansiosa por volver a cantar con sus fans y ellos le demostraron cuánto la extrañaban.

