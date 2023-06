quiero construir una familia contigo

En una carta dirigida a Edoardo y publicada en el semanario Di Più, la exGevena decide aceptar la propuesta de irse a vivir bajo el mismo techo, después de meses de amor a distancia: «¿Cuántas veces nos hemos despedido en la estación o en el aeropuerto. Tantas veces».

Micol Encorvía Ella decidió: está lista para vivir juntos Eduardo Tavasi. Unos meses después del lanzamiento GFVip De vuelta en la vida real, los dos probaron la relación a distancia, viajando entre Roma, Milán y Sicilia. Pero ahora es el momento de ponerse serio y Mikul no podría estar más convencido. Así que lo escribió.

Micol accedió a la propuesta de Eduardo

en Carta dirigida a Eduardo y publicado en el semanario Di Più, la ex gieffina decide aceptar la propuesta de irse a vivir bajo un mismo techo: “Mi Dodino donde te llamo desde hace unos seis meses. lei que me pides vivir contigo. Justo mientras estábamos juntos en tu casa en Roma sucedió. Y estaba seguro de que a ti te pasaba lo mismo: tú también siempre quisiste estar a tu lado.. La distancia es ahora un elemento insoportable. «Cuantas veces nos hemos despedido en la estacion o en el aeropuerto. muchas veces. No me cuesta contestarte y decirte que sí, quiero estar contigo. Quiero compartir todo juntos y formar una familia.«.

Declaraciones de Eduardo a Micol

En definitiva, la declaración de Micol es en realidad una verdadera declaración de amor a la vida, que sigue a las palabras que Eduardo le escribió antes. «Nunca pensé que estaría en el programa de televisión Big Brother Vip en Encuentra una chica especial como tú. Y ahora que estamos fuera de casa, me confirman lo importante que eres: extraño no poder verte todos los días y compartir todo contigo, como hacíamos meses atrás. «, se le explicó en las páginas del mismo semanario. Entonces Tavasi también habría llegado a un acuerdo con sus proyectos futuros y se habría decidido. Hoy sueña con una familia con Mikul: “tengo treinta y ocho años Y cuando me doy cuenta de que tengo a alguien especial cerca de mí, Me encanta la idea de diseñar algo juntos. En resumen, Mikul, no quiero arriesgarme a arruinarlo todo, o incluso perderte por la distancia».