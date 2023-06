Quiénes son los 70 artistas invitados con Nick y Andrea DeLugo

Roma y Rimini son las dos ciudades elegidas para albergar Tim Summer Hits. Estos son los 70 artistas que subirán al escenario para el espectáculo presentado por Nick y Andrea DeLugo

TAMBIÉN ESTE VERANO: después del éxito de la última temporada, regresa uno de los eventos musicales gratuitos más queridos de todos los tiempos: Tim Summer Hits. Se trata de un espectáculo donde todos los artistas más candentes del momento interpretan sus mejores éxitos pensados ​​para ser eslóganes y acompañarnos en la playa de vacaciones. Las dos ciudades que albergarán el evento de seis noches son Roma y Rimini. En DC, las fechas seleccionadas son el sábado 17, el domingo 18 y el lunes 19 de junio. Basta con ir a la Piazza del Popolo para cantar todas las canciones del momento.

En cuanto a Rimini, sin embargo, los tres días de grabación son jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de julio: Piazzale Fellini es el lugar de la ciudad utilizado para la presentación. Hay muchas sorpresas de Tim Summer Hits 2023. La presentadora del programa, Andrea Delogu, no ha cambiado. Para acompañarla, sin embargo, no estará Stefano Di Martino, sino Nick, ahora un buen presentador de concursos después de estar al frente de la transmisión de Rai 2 Dalla Strada al Palco. ¡En el segundo canal de la televisión estatal, a partir del 25 de junio también será posible ver las tardes en la televisión! Pero, ¿quiénes serán los invitados?

Roma y Rímini, todos invitados de Tim Summer Hits: ¡lista perfecta!

Los artistas que actuarán en el escenario del Team Summer Hits son Ana Mina, Analisa, Ariette, Arisa, Articolo 31, Baby K, Boumdabash, Boro Boro & Oriana, Carl Brave, Clara, Kolapis & DiMartino, Comacose, Dargin D’Amico, Emmis Keela, Emma, ​​​​Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Leo Gassmann, LDA, Levante, Mara Satti, Marco Mengoni, Matteo Romano y Luigi Strangis, Max Pezzali, Miss Keita, Mr. Ren, Paola y Chiara, Piero Bello y Alborosi, Elodie, los pingüinos nucleares tácticos, Rafe, Angelina Mango, Irama Workumi, Tananay, Tidua, Madame, Achille Lauro, Rose Fellin, Brish, Anna y Capo Plaza, Fedez, Sangiovanni, Francesca Michelin, Francesco Renga , Nick, Fabio Rofazzi, Urita Berti, Roof, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Shade, Federica Carta, Sophie and the Giants The Colours, Tommaso Paradiso, Tony Ive, Wax, Wayne, ¡y muchos más!

En definitiva, el abanico de potenciales que habrá sobre el escenario es realmente muy alto. De hecho, unirá a varias generaciones. ¿Piensas cuánta diferencia hay a nivel musical entre Giorgia y Wax? Un giro loco que sin duda escucharemos en nuestras noches de Tim Summer Hits. Solo queda vivirlo subiendo el volumen de la tele o, para los más afortunados, presentándose en los pabellones que acogerán el evento una de las seis noches. Sin embargo, te avisamos, en este caso habrá mucha gente, porque, como era de esperar, todo es gratis.

