«La culpa es del clima». El alcalde de izquierda ataca primero a Berlusconi y luego se justifica

Fue acusado de no cumplir a cabalidad con la ley mañana nacional Emitido ayer con motivo del funeral de Silvio Berlusconi, y decidido ondear las banderas a media asta durante sólo una hora. Se defendió diciendo que actuó de esa manera poralerta meteorológica Fue puesto en libertad en las últimas horas, subrayando que no comparte la decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros de homenajear al ex primer ministro. Tal es la polémica que se ha suscitado en Livorno en las últimas horas, ya que el alcalde de centroizquierda Luca Salvetti ha acabado en los ojos del centroderecha. Todo comenzó cuando Carlo Giuzzi, el concejal municipal de la Liga en Toscana, notó que las banderas del ayuntamiento no estaban a media asta. Una condición que chocó con el resto de la arena y los edificios institucionales, que en cambio estaban acatando las disposiciones.

Ataque de liga

En la provincia de Livorno, muchos municipios de centro-izquierda ignoraron la ley de duelo nacional al no exhibir el tricolor a media asta. En la capital, en el Palacio Cívico, incluso desaparece Todas las banderas. Esto es aún más grave ya que todo edificio público debe, por ley, exhibir al menos el tricolor y la bandera europea. – el exponente atacó a Carroccio, señalando todo el asunto en una nota en Facebook – El que siempre en Livorno y en la misma Piazza Civica, Palazzo Granducale, la Cámara de Comercio, la Jefatura de Policía y el Banco de Italia en cambio exhiben sus banderas de luto. Por esta actitud irrespetuosa, el alcalde se arriesga Tres años De la cárcel. Por lo tanto, hacemos un llamado al gobernador para que intervenga para implementar las disposiciones de la ley”. Gozzi luego le pidió a Salvetti que explicara lo que había sucedido y también pidió la intervención del prefecto.

La surrealista justificación del alcalde: ‘Hubo una alerta meteorológica’