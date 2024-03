¿Quién se acuerda de Matteo Retegui? Carissa: «Ian Rush». Zazzaroni: «Stefano Borgonovo»

¿Con quién se puede comparar a Matteo Retegui? El periodista habló de ello en Radio Deejay Fabio Carissa: «Retegui es un delantero a la antigua, el delantero del área penal y por eso puede ser útil. Recuerda a Ian Rush, el verdadero delantero, el delantero central. No el que llegó a Italia, pero sí el que admiraba. en Italia.» Inglaterra, pero no es fácil, es sólo un delantero argentino, o el primer Batistuta o Abel Balbo, y también está Tanque Dennis. Hablando en general de la selección, Spalletti fue muy claro al dictar las reglas, eso me gustó mucho, es importante cuando estás en un grupo dar las reglas y principios.

Esto es más bien un pensamiento Ivan ZazronyDirector del Corriere dello Sport: «La noche que estaba viendo el partido Italia-Venezuela, tuve orquitis. Si tuviera que nombrar un nombre, diría que me recuerda a Stefano Borgonovo».

Esta mañana, durante una entrevista al Corriere della Sera, Retegui se expresó así en comparación con Batistuta: «Bati fue un gran campeón, uno de los delanteros más fuertes del mundo y también de Italia. Tuvo un muy buen desempeño primero con la Fiorentina y luego ganó la liga con la Roma. Acabo de llegar y quiero pensar en crecer sin preocupaciones en mi vida «. Pienso y me concentro en ello. Sé que tengo que trabajar duro y tener los pies en la tierra. Sólo así podré mejorar día a día. «Aún queda un largo camino por recorrer».