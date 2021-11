¿Quién mató a Malcolm X? Dos hombres acusados ​​de asesinato premeditado serán absueltos después de 55 años – Corriere.it

Comunicado de prensa del New York Times: Las condenas de los dos lunes, Norman 3X Butler y Thomas X Johnson, serán anuladas después de que una investigación de casi dos años encontró lagunas y una cobertura masiva en la investigación original. Surgen nuevas dudas sobre la cuestión de quién y por qué Malcolm X fue asesinado

quien mató Malcom X

? La pregunta actual de repente se convierte en después Los New York Times Ella reveló que dos hombres condenados por su asesinato están a punto de ser absueltos, 55 años después del asesinato.

los dos – Muhammad A. Aziz NS Khalil Al-Islam |, conocido como Norman 3X Mayordomo NS Thomas X Johnson Fueron condenados sobre la base de diferentes (contradictorios) relatos de testigos presenciales y sin ninguna prueba fáctica. Aziz, ahora de 83 años, fue liberado de prisión en 1985. Islam, quien fue liberado en 1987, murió en 2009 y no verá el día en que se anule su sentencia.

Una investigación que duró casi dos años y fue realizada conjuntamente por la Oficina del Fiscal General en Manhattan y los abogados de los dos, Reescribió uno de los episodios más emocionantes de la historia reciente de Estados Unidos., exponiendo innumerables fallas en la investigación original, incluidos detalles que el FBI y la policía de Nueva York decidieron ocultar y que probablemente conducirían a la absolución de los dos.

Entre ellos está el hecho de que había agentes secretos en el lugar donde Malcolm X fue asesinado en el momento del asesinato; El hecho de que un testigo que todavía está vivo confirmó una buena excusa; Y el hecho de que el reportero del New York Daily News recibió una llamada la mañana del asesinato de que Malcolm X había sido asesinado ese día fue revelado.

Malcolm X fue asesinado el 21 de febrero de 1965 con 16 disparos de tres personas en Audubon Hall en Manhattan. El asesinato ocurrió frente a su esposa embarazada y tres de sus hijas. La nueva investigación, nacida después de la publicación del documental ¿Quién mató a Malcolm X? En Netflix y una nueva biografía de uno de los líderes más conocidos y comentados en la lucha por los derechos de los afroamericanos, no revela quién es el responsable de la muerte de Malcolm X; Quien estuvo involucrado, sin consecuencias penales, en la investigación original ahora está muerto. La investigación tampoco concluyó que hubo un encubrimiento político o un complot del gobierno para asesinar al líder afroamericano. Pero deja muchas preguntas abiertas, incluido cómo y por qué la policía y el gobierno federal no pudieron evitar el asesinato.

Como se reveló el pasado mes de febrero Por tres de las hijas de Malcolm X, el agente moribundo de la policía de Nueva York Raymond Wood ha acusado al FBI y a la policía de Nueva York de estar detrás del asesinato del líder negro. Escribió lamentando «la participación en acciones lamentables y dañinas para el progreso de los negros» (como lo hizo). Aquí está Viviana MazzaWood explica que recibió presión de sus superiores en la policía de Nueva York para que dos miembros del personal de seguridad de Malcolm X cometieran delitos unos días antes del 21 de febrero. Los crímenes que los habrían mantenido alejados del Departamento de Seguridad, facilitando la investigación de un complot de la policía y el FBI para matarlo.

Tres miembros de la Nación del Islam fueron condenados por el asesinato: además de Butler y Johnson, Talmadge Heyer. Butler y Johnson fueron arrestados 5 y 10 días después del asesinato y siempre se han declarado inocentes.

Malcolm X, Malcolm Little, nació en Omaha, Nebraska, en una familia pobre y políticamente activa. Esta actividad pudo haber causado la muerte de su padre, quien acabó debajo del tranvía cuando Malcolm tenía solo 6 años: se sospecha que el Ku Klux Klan está detrás del accidente.

Habiendo pasado una juventud entre las drogas y el engaño hasta los veinte años: y convertido a la Nación del Islam, la secta de Elijah Muhammad que defendía una cierta versión del Islam, según la cual, los blancos eran demonios, hereditarios, mientras que los negros estadounidenses pertenecían a la esclavizada antigua tribu asiática de Shabazz. La Nación del Islam pidió a los conversos que renunciaran al título de esclavo reemplazándolo con una X; Predicó la separación entre blancos y negros. Prohibió la participación en el proceso político.

Malcolm, habiendo ascendido a las filas de la organización, la abandonó en 1964, se convirtió al Islam sunita y entró directamente en el campo de la política. No renuncia a hacer declaraciones incendiarias contra lo que considera un sistema racista, ni renuncia a la violencia (el extremismo en defensa de la libertad no es un vicio, la moderación en la búsqueda de la justicia no es una virtud, como dijo en Oxford en 1964, Como se menciona en este informe web de Viviana Mazza). Es por eso que a menudo se lo contrasta con Martin Luther King, quien abogó por la inclusión y la no violencia, mientras luchaba por los derechos de los afroamericanos. Al igual que King, Malcolm X también fue asesinado a la edad de 39 años. Después de 55 años, la pregunta sobre la identidad de los perpetradores sigue sin respuesta.

