después Enfermedad del coronavirusguerra entre Mateo Bassetti Ey sin fax También explota en los tumores. «accidente Y Pfizer – escribió el director de la clínica de enfermedades infecciosas del Hospital San Martino de Génova en su página de Facebook – anunciaron que para 2030 se podrían salvar millones de vidas gracias a nuevas vacunas cáncerenfermedades cardiovasculares y enfermedades autoinmunes. Todo esto solo será posible gracias a A.S. ARNm, Vacunas para COVID-19. Y ahora, ¿cómo van a curar el cáncer los sin cerebro/sin cerebro, dado que siguen afirmando que estas vacunas duelen, alteran el ADN y no funcionan? ¡¡Creo que correrán a buscarlos primero!! ¡Viva la constancia!«.

Publicidad de mi empresa farmacéutica bajo la cual 2030 Las vacunas terapéuticas de ARNm no protectoras contra tumores y enfermedades cardíacas aparentemente generaron miles de comentarios entusiastas en las redes sociales, pero también provocaron la ahora clásica serie de tuits detrás de escena, conspiradores y escépticos. Para que conste, en la primera parte de la pandemia, Pasetti fue una de las pocas caras de la ciencia que se atrevió a cuestionar el enfoque extremo del gobierno para Cerca Y aislamiento. Por eso, se ha convertido en un punto de referencia en las redes sociales para las personas que veían al Covid como poco más que una influencia, si no una «invención» de los medios de comunicación y de los lobbies de poder internacionales no especificados.

Ante la evidencia de las cifras globales, los citados centraron sus esfuerzos en vacunas que fueron aprobadas en tiempo récord. Vacunas que el profesor Pasetti acogió con entusiasmo y ha aprobado desde entonces El lado oscuro de la fuerza.Es probable que las frases del infectólogo reaviven el odio mutuo.