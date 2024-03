Quién es Matteo Retegui: su pareja, la relación con su hermana y la esperanza de Spalletti en la selección

«¿Apodo? Me dicen 'El Tigre', pero no sé… prefiero a Matteo Retegui.» Tono bajo y completo secretismo. Una frase así le bastó para anunciarse en verano. Y muestra qué clase de hombre es realmente. Y también porque quizás sea más un caso único que raro: en Italia, el nombre de Retegui se ha hecho conocido […]

«a apodo? ellos me llaman El TigrePero no lo sé… mejor mateo ritojoy«. en voz baja y en completo secreto. Una frase como esa le bastó para anunciarse en el verano. Y mostrar qué clase de hombre era realmente. Y también porque quizás fue más un caso único que raro : en ItaliaEl nombre Retegui se dio a conocer porque primero se llamó Nacional (Eso fue hace un año: marzo de 2023, y todavía jugaba con Tigre Argentina), y luego en silencio, porque apareció en el club. De hecho, está surgiendo: en GénovaQue compró en verano y está registrado hasta ahora. 6 goles en 22 partidos. Se perdió algunos por lesión. Jueves 21 de marzo vs. Venezuelael hizo uno Doble Con la camisa azul. Quizás se convirtió en el único esperanzas Por el ataque del entrenador Luciano Spalletti.

Con la selección el sentimiento es muy fuerte: 4 goles en 5 partidos. Ex entrenador roberto Zurdo Sintió que podría ser una esperanza. Spalletti lo confirmó. De ahí que los aficionados lo vean como una alternativa real a Siro esta inmovil Demasiado débil (lo dijo el propio entrenador hace unos días) para ser fiable. ¿y el? puede volar. Pero él no habla, siempre permanece. Silencioso. Con esa botella de agua Compañero Siempre disponible para acompañarle antes y después de los entrenamientos y partidos, ya sea en… CovercianoAmbos en Génova. La ciudad que aprende amar.

Cuando llegó en verano, la afición se volvió loca: la presentación tuvo lugar en uno Plaza de Ferrari Cerrado al tráfico, lleno de gente, con… Bombas de humo Y Coros. Retegui apareció con uno bufanda Con las manos en alto para saludar a la ciudad que lo acogió con altísimas expectativas. No es fácil de gestionar. Y también porque Génova lo pagó 15 millones de euros De Tigre: Una persona importante para alguien Recién actualizado Que creía, y sigue creyendo, en las cualidades del jugador.

A partir de ese día, y de esa multitud, Retegui se puso a trabajar. Y nunca se detuvo. ¿Fotos en las redes sociales? Sólo en el campo. ¿Fotos de la ciudad? nadie. Eligió vivir al límite, para preservar todo lo que tenía. Secreto. el toma lecciones italianoIntenta reconstruir tu personalidad. Orígenes Curiosamente, en realidad son de Liguria: su bisabuelo paterno era de Sestri Levante Emigró a Argentina en los años 1950. A Matteo, de 24 años, siempre le ha gustado practicar deportes: su familia es famosa por ello.Hockey sobre hierba (Su padre también fue entrenador de la selección argentina). Prefiere el fútbol. ¿Sus ídolos? Conocido Y Haaland. ¿Lautaro? “Sí, muy fuerte, pero sigo prefiriendo otros…”, dijo en una de sus primeras entrevistas. Sangre, valor y determinación argentinos e italianos.

Pero no quiero demostrar que le gusta vivir allí. familia: Le preguntó a su hermana michael Para seguirlo a Italia. También es muy conocida por el hockey en Argentina y continúa practicándolo aquí también. Por cierto, cada gol que marcó Mateo está dedicado a Michaela. a vínculo muy fuerte, como el que se construye con la selección y el Génova. Sentirse como en casa no es para todos, pero es un anuncio que puede abrir una Italia cada vez más auténtica, en busca de Talentos Ya no puede producir en casa. Pero eso, lamentablemente, es todo. otro tema.