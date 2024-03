Es un verdadero misterio, completamente revelado.

Peugeot presenta por fin su nuevo scooter: hace tiempo que se habla de él, pero sigue siendo en gran medida un misterio. ¡Descubramos cómo sería!

El marketing también se compone de misterio y trucos que despiertan el interés de los entusiastas sin revelar demasiado. Seguramente Peugeot está aprovechando una estrategia de este tipo en el lanzamiento de su nuevo scooter, que se perfila como una de las motos más interesantes del año, no sólo por sus prestaciones. De hecho, incluso a nivel de diseño, este vehículo de dos ruedas pretende generar mucha discusión. Y atraer cada vez a más personas interesadas en sus características.

La histórica compañía francesa, que ahora forma parte del grupo Stellantis, por ahora solo ha publicado imágenes conceptuales. Solo estas pocas fotos Fue suficiente para provocar muchas discusiones entre expertos y entusiastas., especialmente por el estilo antiguo e inusual de este coche. De hecho, hay que remontarse a los años 70 para encontrar algo parecido, con otro vehículo histórico diseñado por Peugeot.

Si alguien se acuerda de la moto que llame al 103, que se comercializaba en su momento en versiones de 50 y 70 cc, seguramente volverá a ver sus líneas en esta nueva criatura de Transalpine. Esta moto tuvo mucho éxito entre los jóvenes hace cincuenta años, pero está claro que, más allá de la inspiración básica, el nuevo concepto de Peugeot tiene claras diferencias. Partiendo de que, en este caso, estamos ante una bicicleta eléctrica de dos ruedas.

Peugeot presenta el SPx Scooter, un nuevo scooter entre el pasado y el futuro

La apariencia del SPx, por lo que se puede ver en las imágenes que circulan, es en realidad bastante moderna, angulosa y de forma inusual. La suspensión delantera presenta brazos de arrastre rígidos, pero está por encima de todo El enorme compartimento de la batería se encuentra en la parte superior del scooter.Para llamar la atención. También porque esta piedra fue eliminada en algunas fotografías, dando lugar a distintas hipótesis sobre su uso real.

Ciertamente lo que se puede decir por el momento sobre el Peugeot SPx es que no sabemos casi nada al respecto. La productora no reveló Aún no hay información sobre las especificaciones técnicas. Con su vehículo de dos ruedas, por lo que ni siquiera conocemos los detalles del motor eléctrico. Definitivamente toda la información se revelará a su debido tiempo. Sin embargo, se sabe que el SPx tendrá un cuadro de aluminio y se instalarán neumáticos Michelin de 16 pulgadas.