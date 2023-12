Queso Mucho cuidado con esto: es muy peligroso para la salud | Si ya lo compraste, tíralo.

Ten especial cuidado con este queso. Si lo compras, puedes estar arriesgando mucho. Deséchelo inmediatamente.

Si usted es Gran amante del queso Y he estado abasteciéndome de ellos en el supermercado estas últimas semanas, presta mucha atención a este artículo. Esto se debe a que ha sido retirado del mercado en estas horas. La marca que fabrica este alimento.. Hay tres grandes números en particular de los que debes preocuparte. A continuación te mostramos los artículos seleccionados para que puedas comprobar si tú también los has adquirido. Si es así, deséchelos inmediatamente..

Sabemos muy bien que esto es un hábito.Y el Ministerio de Salud Interviene para retirar productos nocivos para el ser humano.

Pescado, carne, snacks, dulces, etc., cuando vas al supermercadoO siempre es bueno estar alerta. Todos los días, el Ministerio de Salud publica en su plataforma electrónica los alimentos retirados del mercado Porque es peligroso para la salud humana.. En estas mismas horas, una famosa marca de queso quedó bajo el control del Ministerio de Salud. exactamente Se retiraron tres piezas También debes comprobar si lo has comprado en las últimas semanas.

Así que aquí están los detalles ¿Qué números de lote son peligrosos? Por humanos y porque no excedieron el control del Ministerio.

¿Cuáles son las peligrosas infusiones de queso?

El queso en cuestión. Es de la famosa marca Fondibufala producida por Cremonesi Elino Srl.. La fábrica está situada exactamente en Crema en la provincia de Cremona. Sin embargo, sólo hay tres cosas de qué preocuparse: 3108, 1309 y 0410. La vida útil mínima escrita en la etiqueta es: 31/12/2023, 16/01/2024 y 23/01/2024. Las ruedas de queso pesaban 5 kg y se revendían en muchos supermercados.

Pero ¿qué es lo que realmente preocupa al Ministerio de Sanidad? Averigüemos juntos de inmediato.

Porque este producto ha sido retirado del mercado.

La razón principal detrás de retirar este producto del mercado es Se ha informado de una entrada incorrecta en la lista de ingredientes.. En lugar de leche pasteurizada hay queso Contenía leche cruda de búfala.. Luego de diversos informes al respecto, el Ministerio de Salud decidió intervenir.

En definitiva, cuando vayas de compras lo mejor es que prestes la máxima atención en lo que a tu salud se refiere No olvides iniciar sesión en el portal electrónico del Ministerio de Salud.. Sólo así podrás estar siempre actualizado.

Así que comprueba detalladamente si también has comprado estos quesos y, en caso afirmativo, No tengas miedo de tirarlos. Puede ser realmente peligroso para tu salud.