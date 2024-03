“Quería hacerme locuras y yo lo estrangulaba”.

Maddalena Corvaglia habla en una entrevista con Messaggero de su vida actual, tras haber elegido trasladarse a Palma de Mallorca tras una separación que fue, sobre todo al principio, una guerra.

En las últimas semanas es el protagonista Expreso de PekínTodos los jueves en Sky volvemos a la televisión después de una larga ausencia de nuestras pantallas. Si no nos vemos por mucho tiempo Magdalena Corvaglia Eso es porque la ex corista ya no vive en Italia. Así lo dijo en una entrevista con Il Messaggero: «me mudé a palma de mallorca Por muchas razones. En el Milán post-Covid, la seguridad ha empeorado y las relaciones sociales se han vuelto más hostiles. Me pregunté si realmente quería criar a mi hija en este clima e inmediatamente me respondí: no. Así que fuimos.»

Separación de su exmarido

Todo ha sucedido todavía Rompiendo con Steve Burns, el guitarrista con el que se casó y con quien tuvo una hija. La opción de abandonar Milán no fue inicialmente compartida por Burns, quien posteriormente cambió de opinión: «el confio en mi«Y ahora viene a visitarnos lo antes posible y está aquí a tres horas de Milán». Explica que eligió Palma y no regresó a Puglia por un motivo concreto: “Allí hay una escuela de inglés que no existe, y su padre y yo queremos que ella crezca bilingüe”.

Guerra con Burns: “Me defendí bien”

La ruptura con Burns no fue tan sencilla Corvaglia explica que sufrió Tratamiento muy agresivo. Del exmarido y su representación legal: «Me arriesgué al tomar decisiones que afectarían a mi hija. Reaccioné a mi manera, como un león». Al principio Corvaglia dijo que era una guerra: «Me defendí muy bien, aunque a veces lo estrangulaba. Fue impactante. Él y su abogado pensaron que me estaban imponiendo locuras, eso es todo lo que diré».

Razones del final de la historia.

Una relación que, como explica Corvaglia, terminó por una sencilla razón: «Somos como la noche y el día. Entonces, cuando enfrentamos un evento fuerte y difícil, tuvimos reacciones diferentes. Digámoslo de esta manera: yo lo interpreté como una falta de atención y amor, él vio mi reacción como muy fuerte e intensa. Luego fue de mal en peor».