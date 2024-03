Dieta flexible: cómo funciona, sus beneficios para los deportistas

Este concepto se abordó recientemente en el libro más vendido «Think Like A Dietitian». Joyce Patterson se especializa en atención y educación sobre diabetes en Medicina de Michigan en Ann Arbor (Estados Unidos de América), y se basa en el concepto de este La flexibilidad dietética es más sostenible que un plan de dieta estricto y también puede conducir a mejores resultados con el tiempo. . El concepto fue expresado hace unos años también en el libro. «Dieta, no dieta» Escrito por la experta en nutrición italiana Deborah Racio.

¿Qué es una dieta flexible?

Una dieta flexible es una dieta que no da o no debe dar la sensación de que estás “a dieta”. Implica realizar un seguimiento de su ingesta de macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas) para alcanzar su objetivo de composición corporal. En una dieta flexible ningún alimento se considera bueno o malo. Cada alimento (no procesado) tiene su lugar en términos de salud y rendimiento. En la práctica, es la comida la que se adapta al estilo de vida y no al revés. El objetivo es alcanzar nuestros objetivos de salud, sin sacrificar la salud. Sus sabores de comida. En resumen, es más que una simple dieta, es una forma de comer sostenible a largo plazo, si no para toda la vida. Pero ojo: esto no significa que podamos permitirnos todo lo que nos guste.