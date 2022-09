Qué pasa con ETA: por qué Draghi aceptó la propuesta de ‘Bardon’ de Sertares, Meloni y Salvini

los giro sobre mí Aerolíneas ETA Servicio. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció la negociación exclusiva para vender la empresa que cobró la herencia Alitalia Se lanzará con el consorcio que ve al US Fund al frente CertarisJuntos con Air France – Klm Y el Aerolíneas delta como socios comerciales. rechazar propuesta MSC Cruceros Y el Lufthansa ¿Cuál parecía ser el favorito del presidente? Altavilla. Si ahora los compradores responden a las solicitudes del ministerio, se firmará una «escritura vinculante» para vender la empresa. Quitando así el tema de la agenda del próximo ejecutivo. Dado que si llegas a la venta inicial para resolverlo, tendrás que pagar las multas. Una decisión recibida con frialdad hermanos italia Y el liga. Pero ahora no tendrán espacio para maniobrar.

Una vez aquí todo era campaña (electoral).

La historia de Ita Airways ya apareció en la campaña electoral. líder de la fdi georgia meloni traté de parar el dragón A la venta diciendo que Gobierno No debería haber continuado las negociaciones con los «alemanes» (incluso si Lufthansa No habría obtenido la mayoría en el programa con MSC). El Primer Ministro respondió perfectamente aceptando Certaris. fondo americano. Pero el apetito por la política de más de veinte años en ETA aún puede ser saciado. Ambos consorcios calificaron a ETA Airways justo por debajo mil millones de euros.

La principal diferencia es que el consorcio Certares-Delta-Air France-Klm Ella dijo que está interesada en él. 55% de la anterior Alitalia valor 600 millones de euros. Tiempo Maestro Lufthansa Con el objetivo de detectar80% (Los 60% a mi Maestría y el 20% a mi Lufthansa) por 850 millones de euros. En el primer caso tesoro Mantendrás una parte de 45%en el segundo caso sólo de 20%. Además, la oferta firmada por Certares dará condición dos miembros italianos grupo de directores De los cinco, tienen amplios poderes de veto sobre decisiones industriales y estratégicas y la posibilidad de nombrar un presidente.

escritura final de venta

Al finalizar las negociaciones exclusivas, seleccione ¿Qué?los acuerdos vinculantes solo se firmarán en presencia de contenido que sea completamente satisfactorio para los contribuyentes generales. República Hoy, explica, hay dos escenarios posibles. El primero es la firma del preacuerdo con sanciones El nuevo gobierno tendrá que pagar para quitárselo. El segundo es el memorando de entendimiento. Al firmar dos actas como Acuerdo de Compra y Venta (SPA) y aquí Acuerdo de accionistas. Contratos restringidos por la luz verde para los organismos antimonopolio y la Oficina de Auditoría. Desde allí es casi imposible volver.

Desde un punto de vista industrial, el US Fund dará un papel central a Roma Fiumicinocomo un tercero centro principal Desde Europa continental, junto con Ámsterdam y París. Puerta de entrada a la promoción de las carreteras norteamericanas y las que tienen América Latina y África. Posteriormente, Air France-KLM puede entrar con 9,9% Y Delta Airlines con 5%. Además de tener un presidente, el gobierno también puede expresar su satisfacción con el jefe del ejecutivo. y prohibir con Cinco quintos del consejo de administración Cada decisión importa. También se espera una ampliación de capital -fuerte inyección de oxígeno- que será de 650 millones Del armario y por 600 de Certares. Al final, el valor de la empresa italiana alcanzará los 1950 millones.

¿Cómo se lo tomaron Salvini y Meloni?

La líder de la Hermandad de Italia Meloni critica el método y asegura que no es derecho de este gobierno decidir: “Solo cuando sepa podré pronunciarme”, dice con palabras menos duras que en el pasado. Salvini Sólo habla el Ministro de Fomento Giancarlo Giorgetti dilo con Certaris “El futuro de la empresa no está garantizado” porque no se espera ningún socio industrial. pero antecedentes sobre impresión Nos cuenta que al final no hay una fuerte oposición a la elección de Draghi. Porque el nuevo gobierno, cuando tome el poder, tendrá muchos expedientes que tratar. La solución de Certares aún garantiza que pueda sentarse alrededor de una mesa y manejar un buen equilibrio de poder. Y por eso la «frialdad» de la fachada -y de la campaña electoral- un Final feliz.

