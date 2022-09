La autoaceptación finalmente regresa a lo masculino.

La palabra «Skam» en noruego significa «vergüenza» y «vergüenza», y cualquiera que haya seguido hasta ahora la versión italiana de la serie de la secta producida por Cross Production y presentada al público en general desde Netflix sabe que en el corazón de cada temporada , es el protagonista con su historia de «Vergüenza» y su manera de aceptarse a sí mismo. La pista de este año es la de Elijah, un personaje que ha existido desde la primera temporada, pero que hasta ahora ha permanecido en las sombras en comparación con los otros jóvenes héroes. La temporada 5 de «Skam Italia» nos lleva a conocer la historia y los tormentos de un chico que, visto de cerca, parece ligero y superficial, no lo que parece en absoluto.

Así que el protagonista absoluto de esta nueva temporada es Francesco Centuram (Elia), pero este año en el reparto, además de confirmaciones históricas, también encontramos importantes novedades. La mayor de ellas: Leah Gavino que interpreta a Viola, la chica de la que se enamora y que de hecho es la estrella de esta temporada, y Asia, la compleja novia de Viola interpretada por Nicole Rossi. Los rostros más populares de los espectadores confirmados en el elenco: Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Kumari (Eduardo), Rocco Fasano (Nicolo), Ibrahim Kish (Ramy), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino ( Eva), Mehdi Maskar (propietario), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersini (Giovanni), Pietro Torano (Filippo), Nicolas Zerbeni (Luchino).

Skam Italia 5, la trama

Ha pasado un año desde que los dejamos lidiar con la madurez, y la vida de los niños Skam está cambiando. Casi todos salieron de las aulas y pasillos de la Escuela Secundaria Kennedy para iniciar sus carreras universitarias. Para permanecer en la escuela secundaria, Ilya tiene que repetir el año, y sin un compañerismo histórico se siente algo solo y está menos interesado en la escuela.

Y Elijah mismo es el protagonista final de Skam Italia 5. Los espectadores seguirán de cerca los acontecimientos humanos de este personaje que permaneció en un segundo plano en las primeras temporadas, apareciendo principalmente como uno de los amigos históricos de Giovanni y Martino, a quien solo conocemos. hasta ahora. Cuidar de Sana y algunas cosas más.

Elijah, por otro lado, es el clásico chico que se ve un poco «hermoso e imposible» para sus compañeros de clase. Es famoso, canta en una banda, tiene éxito con las chicas, pero no ha tenido una historia seria. Todo el mundo lo mira un poco como el clásico chico al que le encanta divertirse y pasar de una chica a otra sin compromiso, pero la realidad es bien distinta. Y poco a poco, los espectadores la irán descubriendo, también gracias al nuevo personaje de Viola (Lea Gavino), que enamorará al protagonista y lo ayudará a enfrentar las inseguridades que lo retienen.

Skam Italia 5, estereotipos tóxicos sobre la masculinidad en el corazón de la nueva temporada

Desde sus inicios, este formato noruego se ha considerado innovador por su capacidad para distinguir la adolescencia “desde dentro”, superando estereotipos y visiones uniformes, también gracias al “método Skam”. De hecho, los guionistas, antes de escribir sus historias, hablan con los adolescentes, los entrevistan, se adentran de lleno en su mundo y luego lo recrean de una forma que logra transmitir mucha más autenticidad que el medio audiovisual que intenta contar la historia. . El siempre cambiante mundo de los adolescentes.

Entonces, el éxito que tuvo la serie en muchos países, que fue tan emocionante en Italia, se explica porque el formato noruego original se suspendió en la cuarta temporada, mientras que la audiencia podrá ver a partir del 1 de septiembre en Netflix, por quinto año. . Las aventuras de los chicos italianos Skam Heroine.

Por lo tanto, la edición fue diseñada de una manera más independiente del formato original y que involucró a los autores Ludovico Bessegato y Alice Urciuolo en la búsqueda de un tema aún no abordado que, como los demás, está realmente conectado con la realidad. de los adolescentes de hoy.

De hecho, lo que se cuenta después de la historia de Elijah, un tema específico nunca tocado por la Gran Secuencia y que abarca y establece el discurso más amplio sobre el camino necesario para la autoaceptación, ya está descartado de otras maneras, pero siempre es central para el estaciones. Los antecedentes de Skam, superando tantos prejuicios y estereotipos tóxicos sobre la masculinidad que hacen tanto daño como los de la feminidad.

A través de la historia de Elijah, un niño crece en una sociedad que presiona mucho a los jóvenes para que alcancen estándares poco realistas, que no les permite tener el lugar y el tiempo adecuados para conocerse a sí mismos y sus sentimientos profundamente. La quinta temporada de «Skam Italia» abre un vistazo a un tema aún tabú que, en cambio, se relaciona con la vida cotidiana de muchos jóvenes.

Aquí el bullying, el body shaming, los prejuicios, los estereotipos y el no sentir nunca las normas impuestas por la sociedad son rechazados en los varones y narrados no solo como un camino de penuria y sufrimiento individual, sino también como una responsabilidad social. En la escuela, no hay lugar ni tiempo para hablar de estas cosas, la «vergüenza» de Ilya se convierte en un muro invisible que no se puede romper ni siquiera con la «comunidad» de amigos de confianza, porque es demasiado pesado y penetrante. El estigma social que siente un chico como él pesa sobre sus hombros.

También en esta quinta temporada, «Skam Italia» se afirma como una serie capaz de enfrentarnos a la adolescencia en estos años rápidos y confusos, superando todos los estereotipos, tanto de contenido como narrativos, y redibujando la lechada que aún aparece. La quinta temporada es fresca y auténtica.

Calificación: 7