¿Qué es una piedra Scone (y por qué es un problema)? ¿La fiesta incluirá a Camila también?

Isabel se convirtió en reina tras la muerte de su padre, el 6 de febrero de 1952, pero fue coronada más de un año después, el 6 de junio de 1953, y dentro de unos meses también lo sería Carlos III, y mejor así, porque hay pocos problemas que resolver. Han pasado 70 años desde que el Reino Unido fue coronado rey, y todas las personas que organizaron el evento fallecieron. Ahora muchos acudirán a ver los vídeos de aquel día, retransmitidos en directo por la BBC en contra de los deseos de Winston Churchill, que consideraba la televisión un vulgar invento. El reportero del locutor, Richard Dimbleby, fue colocado en una cabina de vidrio sobre el altar y se colocó una máscara de micrófono alrededor de su boca para que no pudiera ser escuchado en la iglesia. Este programa aún tiene el índice de aprobación más alto en la historia de la televisión: 98%.

Contrato

Los problemas a discutir no son pocos. Jorge VI coronó a su esposa, que se convirtió en reina. ¿La fiesta incluirá también a Camilla como reina o estará dedicada solo a Carlo? Elizabeth entró sola en la Abadía de Westminster, su vestido era tan pesado que ya no podía moverse después de detenerse en la puerta. Con gran espíritu práctico, le susurró al arzobispo de Canterbury: «Déjame ir».

Luego está el tema de la parte más privada de la ceremonia, ya que el arzobispo unge la frente del rey, que debe ir vestido con ropas de penitente y protegido por un dosel que le impide ver el espectáculo. En 1953, Isabel vestía un traje blanco (pero siempre confeccionado por su sastre personal, Norman Hartnell) que cubría su suntuoso manto y un paraguas que la hacía invisible mientras el arzobispo decía: «Cómo ungió a Salomón el sacerdote Sadoc y el profeta Natán». , así eres tú reina de la unción. Y bendita y consagrada a los pueblos que el Señor tu Dios te ha dado. El aceite de unción, que se dice que contiene agua de rosas, jazmín, naranja, almizcle y ámbar, fue preparado por la farmacia de New Bond Street que cerró en 1963. ¿Qué prenda de penitencia usaría Charles? Ya que quiere que las actividades de la monarquía sean visibles para todos, ¿seguirá queriendo el paraguas sobre él?

trono

Sin embargo, la pregunta más difícil es otra. El nuevo gobernante debería sentarse en el trono de madera de Eduardo I, que contenía piedra de bollo, la reliquia histórica más sagrada de los escoceses porque sobre ella coronaban a sus reyes. En 1996, el gobierno decidió devolver la piedra a Escocia «cuando no esté en uso para la coronación». ¿Le preguntará Liz Truss sobre Carlo? ¿Los escoceses que organizan el nuevo referéndum de independencia se rebelarán contra la idea?

La procesión que siguió a Isabel después de la ceremonia fue aplaudida por un millón de personas. Tenía 3,2 kilómetros de largo y tardaba 45 minutos en pasar. ¿Carlo querría repetir un espectáculo así? Mayormente no.

sobriedad

En 1953, la coronación de Isabel, como ya lo había sido para su matrimonio de 1947, marcó el final de la emergencia de la posguerra y el comienzo de una nueva era con una joven reina. Hoy, con un monarca que envejece, con la crisis mundial y con los republicanos dispuestos a levantar cabeza, todo apunta a una mayor sobriedad.