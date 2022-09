Anuncio y fecha de lanzamiento esta semana, por Jez Corden – Nerd4.life

En la última edición del podcast de Xbox Two, los anfitriones Jez Corden y Rand en Thor informaron que tienen confianza bucle mortal sobre mí Serie Xbox X | s Se anunciará esta semana, con día de lanzamiento sobre mí Pase de juegos de Xbox muy pronto.

Según Corden, en particular, se espera que Deathloop se lance en Xbox Game Pass. 20 de septiembre de 2022. Aunque claramente no se trata de fuentes oficiales, hay que recordar que este último, en particular, es un periodista de Windows Central que siempre ha estado muy cerca de los temas relacionados con Microsoft y tiene buenos contactos en la empresa, aunque está claro que esto no es suficiente para garantizar la credibilidad de la noticia.

De hecho, debe ser en estos días. Expiración del acuerdo de exclusividad Lo que vincula a Deathloop con PS5 y que también puede haber impedido que Microsoft hablara del juego en otras plataformas. Con esta limitación eliminada y teniendo en cuenta que Arkane ahora es el equipo first party en Xbox Games Studios, es probable que el juego también se lance en la plataforma Xbox muy pronto después de que expire el contrato.

Es muy probable que el puerto esté operativo, por lo que no sería de extrañar que Deathloop se lanzara en Xbox Game Pass prácticamente al mismo tiempo que se anunció, o más o menos. De todos modos, esperemos unos días para saber la verdad a estas alturas. Mientras tanto, lo remitimos a esta revisión de Deathloop en caso de que no lo supiera.