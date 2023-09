¿Qué es la nomofobia? La adicción al smartphone es una enfermedad: ¿se puede sobrevivir sin él?

CProvoca ansiedad y dependencia, y el miedo a quedarse sin agua es ahora una enfermedad.

Puede causar problemas de visión. Y para detrás, Causar ansiedad Y soy una adicción: Es bien sabido que los teléfonos móviles son ahora una extensión de nuestro brazo. Utilizado por los jóvenes desde una edad temprana, los jóvenes estudiantes de primaria a menudo tienen uno propio y todo lo que necesitan es ir a la escuela secundaria para estar siempre conectados a las redes sociales en el momento. Brevemente, Parece que prescindir de los smartphones es imposible: Hay quien no puede sobrevivir sin él por motivos laborales y quien, entre una cosa y otra, no puede resistir la tentación de hurgar aquí y allá en las redes sociales o mandar algún que otro mensaje. El miedo a no tener móvil es una enfermedad: Ayudar a sí mismo ¿Qué es la nomofobia?.

¿Qué es la nomofobia? Es un problema cada vez más extendido

Si tu teléfono no funciona correctamente, se rompe o se queda sin batería (o incluso sin cargador), te sentirás enojado. No lo niegues, estás tan acostumbrado a utilizarlo que imaginarte un día entero -o simplemente unas horas- con el smartphone apagado te está preparando para una crisis. No estás solo: si sientes esta sensación de pánico y ansiedad, como si hubieras perdido algo sin lo que sabes que no puedes vivir, es posible que también sufras nomofobia…

Si no puedes resistir la tentación de echar un vistazo a las redes sociales para ver quién compartió qué, probablemente tengas cierta adicción al teléfono celular. Si te mueres por saber quién te escribió por WhatsApp o simplemente quieres enviarle un mensaje a tu media naranja, probablemente sea cierto que no tener un smartphone te asusta mucho. “Sin móvil + fobia”La nomofobia es el miedo a no tener teléfono.

Se considera uno Adicción patológicaSi cada vez que ves una notificación en la pantalla de tu teléfono estás esperando impaciente para saber quién es el remitente y qué necesita, entonces es cierto que eres adicto a ese teléfono con el que tratas casi todo el día. entonces, Los niveles de dopamina aumentanPorque crees que la persona que te escribió tiene algo nuevo que contarte o algo interesante reservado para ti. Sin embargo, es imposible conocer de antemano el contenido del mensaje y, por tanto, la motivación del mismo. Revisa tu teléfono con frecuenciaactivación Mismo mecanismo que los jugadores..

Porque hay motivos para preocuparse

Este fenómeno está cada vez más extendido Lo mejor es no pasar desapercibido. El problema se ha convertido Cada vez más extendidose trata especialmente de los jóvenes, pero ni siquiera se puede decir que aquellos que son un poco mayores estén salvados a priori. Los más afectados son los jóvenes de entre 18 y 25 años., especialmente aquellos que sufren de baja autoestima y problemas de relación. Quienes lo padecen pueden sufrir ataques de pánico, y además de ansiedad, no se excluyen mareos, temblores y taquicardia. ¿el caso? El celular está roto. Entonces de vez en cuando Es bueno desintoxicarse del smartphone y desconectar un rato de él. Practica algunos pasatiempos y tómate más tiempo para ti. En lugar de quejarte del poco tiempo que siempre tienes, entre el trabajo y miles de compromisos más, recuerda esto Usar tu smartphone constantemente es una gran pérdida de tiempo.

Ahora que ya entiendes qué es la nomofobia, ¿quieres saber si tú también la padeces? Si los síntomas indicados hasta ahora no le parecen suficientes y no está convencido de que las sensaciones descritas sean las suyas, sepa que sufrimiento Y Nerviosismo Son dos signos evidentes que no dejan lugar a dudas… Si nunca te falta un cargador en el bolso, nunca apagas el teléfono móvil y cuando duermes lo dejas en la mesita de noche de al lado, debes saber que están en peligro. No es casualidad que muchos smartphones tengan una sección dedicada a “Usar el tiempo”, con la posibilidad de organizarlo y ponerle algunas restricciones. Incluso Mita, quien creó la función “Tómate un descanso” en Instagram, lo hizo.