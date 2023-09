“Momento doloroso: no puedo traer a mis hijos a Italia” – Corriere.it

«La dolorosa separación ha estado ocurriendo desde hace algún tiempo. La he estado manejando en silencio, para mantener la confidencialidad de todos. Recientemente hemos iniciado el proceso de divorcio. Ahora toda mi atención se centra en protegernos a los dos». niñosL. Así, Tiziano Ferro anunció, a través de Instagram, el fin de su matrimonio con el esposo Víctor Allen.

Margarita y Andrés (los dos niños) “Ahorita Pasan la mayor parte del tiempo conmigo en casa.. En este momento no puedo dejarlos, y no puedo llevármelos a Italia – añade el cantante, explicando que por ello no puede respetar las fechas que se fijaron en Italia para presentar su novela -. Ya sabes: me fui de gira en contra del consejo de los médicos. Yo nunca cancelaría esas fiestas. Pero esta vez es diferente. No se trata de mí y mi salud; Dos niños muy pequeños y su calma. . «Pido disculpas sinceramente, pero ahora son mi prioridad».