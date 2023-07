Qué es, cuánto dura y cómo distinguirlo de un golpe de calor

El golpe de calor es una condición patológica asociada a la hipertermia, un aumento de la temperatura corporal que también puede tener consecuencias fatales. Cuáles son las causas, los síntomas y los riesgos del golpe de calor y las diferencias con el golpe de calor.

con llegadaveranoseguidor calor abrasador y notorio Olas de calor – cada vez más frecuente porque Cambio climático – Aumenta significativamente el riesgo de sufrir un insolación o uninsolación, dos estados patológicos que son similares pero no del todo recombinables. De hecho, la insolación se relaciona específicamente con la exposición a la luz solar, mientras que la insolación se relaciona (también) con las condiciones ambientales independientemente de esta.

como Explicado por el Instituto Nacional de Salud (ISS)De hecho, el golpe de calor es causado por condiciones específicas caracterizadas por una Temperatura particularmente alto «a partir de 35 ° C», Ventilación baja Y «Humedad especialmente alta (más de 60 – 70%)». De hecho, estos factores conducen aHipertermiao un aumento temporal de la temperatura corporal asociado con el hecho de que nuestro cuerpo no es capaz de tales condiciones termorregulación a través de transpiraciónSe ve particularmente obstaculizado por la alta humedad.

En palabras sencillas, el cuerpo ya no es capaz de enfriarse y mantener la temperatura en torno a los 37°C, y una elevación de este tipo puede volverse incompatible con el correcto funcionamiento de los procesos enzimáticos y bioquímicos normales, Como señala el Instituto Humanitas: el daño puede ser fatal. En cambio, la insolación o insolación, a diferencia de la insolación, se asocia con “la exposición directa del cuerpo, especialmente de la cabeza, a la radiación solar”, según informa la Estación Espacial Internacional.

el niñosel los ancianos (Las personas que tienen más de 65 años) Y sujetos frágiles Los que padecen determinadas enfermedades son los colectivos con mayor riesgo de sufrir un golpe de calor e insolación, pero los adultos que gozan de buena salud y hacen ejercicio Deportes – o que se dedican a una actividad física extenuante, como un trabajo manual – Bueno los animales.

Son muchos los perros que llegan muertos o agonizantes a la clínica veterinaria en esta época del año porque a sus dueños les parece buena idea dejarlos jugar y correr bajo el sol. Según explicó a Fanpage.it la Dra. Elena Torre, Jefa del Departamento de Urgencias y Admisiones del Instituto Humanitas Gavazzeni de Bérgamo, el síntomas Desde la insolación variada y van desde agotamiento Y debilidad a calambreY náuseasY vómitos Otros son más serios. Respecto al golpe de calor, el experto destaca dolores de cabeza, mareos y sensación de cansancio. A continuación se detallan los síntomas.

Cuáles son los síntomas de la insolación

Tal como lo demostró la Estación Espacial Internacional, el golpe de calor puede tener consecuencias muy graves e incluso fatales, por lo que es importante reconocer de inmediato los síntomas de ambas condiciones patológicas, de modo que se puedan tomar medidas inmediatas para evitar las consecuencias más dramáticas (como , por ejemplo, refugiarse en la sombra y en el frío, posiblemente en un ambiente con aire acondicionado). Aquí está la lista de síntomas indicados por la ISS para el golpe de calor:

debilidad

Reducir la presión arterial

Hinchazón, especialmente de los pies y los tobillos debido a «aneurismas periféricos que causan acumulación de sangre».

Deshidratación, «no siempre seguida de sed»

Trastornos gastrointestinales como náuseas y vómitos.

– Calambres «provocados por la falta de sales minerales como consecuencia de la sudoración intensa».

mareo, dolor de cabeza;

Pérdida gradual de claridad y confusión.

Entre los síntomas más graves reportados por la Estación Espacial Internacional se encuentran Contrae he aquí desmayo con Inconsciencia, «causado por una caída en la presión arterial con una subsiguiente disminución en la cantidad de sangre que llega al cerebro y, en casos más graves, daño a los órganos internos (riñones, pulmones, corazón y cerebro), convulsiones, coma y muerte .» Una vez que se supera cierta temperatura interna, por encima de 40°C, hay de hecho un cambio significativo en los mecanismos metabólicos y fisiológicos asociados con los parámetros vitales; el choque Su causa repentina caída de la presión arterial Puede ser fatal. Los síntomas del golpe de calor pueden superponerse con los síntomas de la insolación, pero a diferencia de esta última, no provoca quemaduras solares ni otras afecciones relacionadas con las radiaciones UVA y UVB precisamente porque es independiente de la exposición solar.

¿Cuánto tiempo duran los síntomas?

La duración de los síntomas del golpe de calor y la insolación es “variable y subjetiva“, explica el ISS. De hecho, puede variar de persona a persona y va desde unas pocas horas hasta días o meses, sin olvidar los posibles daños irreparables en función de las complicaciones que se hayan presentado. El instituto explicó que los problemas digestivos, fiebre, deshidratación, y otros pueden remitir En cuestión de horas «si se trata».

Qué hacer y qué no hacer

Lo primero que se debe hacer si aparecen síntomas de golpe de calor es alejarse (o retirar a la persona afectada) del entorno de riesgo y buscar atención médica de inmediato. Asistencia medicaPorque como se indicó, existe el riesgo de que la situación pueda conducir a resultados trágicos o incluso fatales. Después de llegar a un lugar adecuado, uno debe desnudar al paciente para calmar el cuerpo Y te puedes ayudar con agua. ISS agrega que también se pueden usar para enfriar el cuerpo ropa mojadapero es importante que el agua sea fresca, no frío.

El profesor Voza señala además que el paciente debe ser ventilación «En la medida de lo posible» y se coloca posición acostada con el levantando las piernas «Para facilitar que la sangre llegue al cerebro y evitar cualquier complicación, como desmayos o pérdida del conocimiento». Después de alcanzar la temperatura corporal «adecuada», se puede proceder a la rehidratación con «pequeños sorbos de agua». En este caso concreto, la Estación Espacial Internacional también recomienda utilizar Bebidas minerales. Una cosa que nunca debes hacer es seguir el remedio de tu abuela de frotar alcohol en el cuerpo de la persona afectada; Esta antigua creencia, de hecho, puede causar una Enfriamiento muy rápido y lanzamiento individual choque termal potencialmente peligroso. también Medicamentos para bajar la fiebre (los que se utilizan para bajar la temperatura corporal, fiebre) no deben administrarse a menos que lo recomiende un médico.

Cómo prevenir la insolación

El primer consejo conocido por todos para evitar un golpe de calor es evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día, es decir, de 11 a 18 h, sobre todo cuando hay días de mucho calor y olas de calor. El consejo se aplica a todos, no solo a los niños, los ancianos y las personas vulnerables, que corren el mayor riesgo de cualquier manera. Incluso adultos en forma y fuertes que practican deportes. Deportes Deberían evitar hacerlo Actividad física En estas condiciones ambientales, prefiere caminar en ambientes frescos y sombreados, como el interior de un bosque. Para saber cuándo ocurren las olas de calor, puede consultar los folletos correspondientes Se actualiza diariamente por el Ministerio de Salud..

La ropa juega un papel importante en la reducción del riesgo de golpe de calor, por lo que la ISS recomienda ropa ligera que aumentan la transpiración, como el algodón y el lino. Los colores también son importantes: los colores oscuros absorben más la radiación solar y, por lo tanto, no son recomendables. También se recomiendan sombreros y gafas de sol. Se recomiendan comidas ligeras y un mayor consumo de agua (al menos 2 litros al día) y productos frescos como frutas y verduras.

La ISS desaconseja las comidas picantes/pesadas y el alcohol que promueven la deshidratación al aumentar la sudoración y la sensación de calor. Está claro que no es recomendable permanecer en el coche bajo el sol abrasador, por lo que es mejor viajar en las horas más frescas; sí a aire acondicionado Pero la temperatura no debe ser demasiado baja en comparación con la temperatura exterior (existe el riesgo de cambios peligrosos de temperatura) y el aire no debe liberarse sobre las personas. lo mismo va para mi aficionados, que no debe utilizarse cuando la temperatura interior sea superior a 32°C «porque el aire caliente puede aumentar la transpiración y la deshidratación». De hecho, los ventiladores mueven el aire, pero no bajan la temperatura.