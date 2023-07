La Roma apura por Morata, el Bayern descarga a Mané EN DIRECTO

16:06

Roma, Christensen ha aterrizado en la capital: visitas médicas programadas

Rasmus Christensen en Roma… para Roma. El lateral danés ha aterrizado por sorpresa en la capital y está listo para ponerse a disposición de José Mourinho. leerlo todo

16:01

Salernitana, le gusta Locko de Reims

Salernitana sigue trabajando en reforzar el equipo de cara a la nueva temporada. Todos los ojos están puestos ahora en Bradley Loko, el lateral izquierdo francés del Reims.

15:53

Inter, aquí está Di Gennaro: oficial

El Inter pone la primera pieza en el apartado del portero. Es oficial, de hecho, la llegada de Raffaele De Gennaro (será el tercero) directamente desde Gubbio. La confirmación llega directamente desde la web de la Lega Calcio.

15:36

Atalanta: United puja por Hauglund, Goddess exige una suma impactante

Según lo informado por The Athletic, United continúa presionando a Rasmus Hooglund. El delantero danés del Atalanta parece ser una prioridad para los Red Devils y, según el tabloide inglés, las negociaciones están en curso. leerlo todo

15:25

Milán, ojos en Cambiasso

El Milán sigue trabajando para darle a Stefano Pioli un lateral izquierdo que podría ser el suplente de Theo Hernández. En este sentido, los rossoneri piensan en Andrea Cambiasso, que volvió a la Juventus tras la cesión de la temporada pasada al Bologna.

15:21

La chaqueta: «¿Confirmación de Ballardini? Una señal importante».

El director atlético de Cremonese Simone Jackets entra en la conferencia de prensa. leerlo todo

15:08

Cremonese Ballardini: «Me quedé porque el club es serio y ambicioso»

Primeras palabras de Davide Ballardini esta temporada, que se quedó en Cremona para intentar que Gregorossi volviera a la Serie A. Ver el vídeo

14:47

Catanzaro, oficial: Del Atalanta aquí está Olivieri

Con una nota en sus canales de empresa, Catanzaro anunció la llegada de Olivieri en calidad de cedido. El US Catanzaro 1929 ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el Atalanta Bergamasca Calcio para la cesión del centrocampista Andrea Oliveri. Nacido en 2003, de Palermo, Olivieri vistió la camiseta del Frosinone con la que jugó 8 partidos en el campeonato de la Serie B. Anteriormente se había destacado en el sector juvenil de los neroazzurri, tanto que atrajo el interés de la selección de Lazio, con la que ganó el campeonato cadete.

14:24

Maldini: «Empoli es el lugar adecuado para crecer»

Daniel Maldini, el delantero propiedad del Milan, jugará esta temporada cedido en el Empoli. Estas son sus primeras palabras en azul: «Elegí Empoli porque fueron los primeros en cuidar desde el principio. Espero que sea el lugar adecuado para lograr los objetivos del equipo y los objetivos personales. ¿Primeras impresiones? Bien, el equipo me recibió muy bien».

14:07

EVERTON, OFICIAL: Aquí está el ex Inter Joven

Ashley Young es una nueva jugadora en el Everton. El ex comodín del Inter llega procedente del Aston Villa en régimen de fichaje y ha firmado contrato hasta junio de 2024.

13:44

Génova, Gabia más cerca que nunca

Matteo Gabbia está cada vez más cerca de vestir la camiseta del Génova (cedido). En cuanto al defensa del Milán, en las últimas horas se ha producido un encuentro positivo entre los dos bandos mientras nos dirigimos hacia la humareda blanca.

13:24

Paró Vlhovic, y la Juventus también

Cambios de ataque. O mejor dicho, cambiará. Porque en un mercado continental donde al menos cinco o seis clubes top buscan nuevos delanteros y/o extremos ofensivos, es prácticamente imposible que la Juventus se quede al margen con Vlahović y Keiza en la ventana. leerlo todo

13:15

Sudtirol, está hecho para Listowski: ha llegado cedido

El ambicioso Süditrol acabó con la llegada cedido de Marcin Listowski, centrocampista polaco nacido en 1998 y ex del Brescia.

12:23

Milán, la renovación oficial del Xhaka Traore hasta 2028

El AC Milan anunció, a través de un comunicado de prensa publicado en sus canales oficiales, la renovación del contrato de Xhaka Traore hasta 2028: «El AC Milan se complace en anunciar la ampliación del contrato de Xhaka Traore hasta el 30 de junio de 2028. Tras su llegada en verano de 2021, Xhaka disputó esas dos temporadas en los rossoneri con el Primavera, con el que también se enfrentó a la Final Four Juvenil de la UEFA . liga el pasado mes de abril«.

12:14

Bologna, el nuevo nombre en defensa es Pacifico del Defensor. En la clase de 2006 también Inter

Bologna, y otros, han puesto sus ojos en el joven talento uruguayo. Se trata de Patricio Pacifico, un defensa nacido en 2006 al frente de la defensa. El club rossobl hizo una oferta. El Inter también está en la pista del Pacífico, pero por ahora los nerazzurri no han dado pasos concretos.

11:30

Roma, el vínculo entre Mourinho y Morata duró años. mira la foto

Para el ataque de la Roma, el nombre de Álvaro Morata siempre está en la lista de deseos. Mourinho quiere mucho a la exficha española de la Juventus. Tienen una relación que duró años. Y apareció una imagen … Leer todo

11:23

Mane ya no forma parte de los planes del Bayern de Múnich.

Y es que según informó el diario alemán «Bild», el Bayern de Múnich se plantea el futuro sin Sadio Mane. El delantero senegalés no está en los planes del conjunto bávaro, pese a la intención del jugador de seguir en Alemania. La temporada no tan halagüeña del ex jugador del Liverpool, incluido el sonado incidente con Sani, hizo pensar mucho a la administración bávara, que ahora puso a Mane en el mercado. El precio rondará los 20 millones de euros.

11:16

Interesado en la Roma, Savio se fue cedido al Girona

Era un nombre que Roma había visto para su división ofensiva. Sávio Moreira de Oliveira, más conocido como Sávio, pasó cedido por el ESTAC Troyes al Girona (ambos clubes pertenecen al City Football Group). El club catalán anunció la llegada del delantero brasileño de 19 años al cargo con una nota en sus redes sociales.

11:02

Lazio, top diez fichajes más caros: ¡Milinkovic fuera del podio!

La venta de Milinkovic-Savic al Al-Hilal no fue la más lucrativa de la historia de la Lazio. Aquí está su calificación.