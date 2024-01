Qué es, cuándo se hace, cómo se hace una histerectomía – acerca de usted

Extirpación del útero. Completamente o a veces parcialmente. También se pueden extirpar órganos cercanos o ganglios linfáticos. cuando se trata de HisterectomíaSe definen una serie de intervenciones diferentes por diferentes motivos, que deben determinarse caso por caso. Por este motivo no podemos ni debemos asumir una posible causa que conduzca a la mesa de operaciones. Pero esto, en general, es lo que necesita saber.

Histerectomía total y parcial.

Como mencionamos, existe Diferentes tipos de histerectomía Dependiendo de la cantidad de estructura del órgano que se elimina. En este sentido podemos hablar Histerectomía totalen el caso de que se extirpe todo el órgano, o mejor dicho resección parcial O al menos parte del útero. En este segundo caso queda claro que queda cierta parte del órgano, que se atribuye al cuello uterino, que también recibe el nombre de cuello uterino.

En determinados casos, cuando es necesario alcanzar cierta radicalidad mediante la intervención (quizás porque es necesario extirpar tejidos que podrían ser foco de lesiones malignas), la histerectomía también puede ir asociada a la extirpación de otros órganos, como los ovarios. (aquí hablamos de ooforectomía) o trompas En todos los casos la elección quirúrgica debe realizarse siempre con el especialista que realiza la intervención quirúrgica a la mujer, de forma individualizada en cada caso, no debemos olvidar la edad de la paciente a la hora de realizar la elección. .

¿Cuáles son las indicaciones de la histerectomía?

Obviamente, como cada mujer es diferente, nunca podemos hablar de cuándo está indicada una histerectomía. En cada caso individual, el especialista siempre debe determinar el tratamiento previsto. En general, por ejemplo, en comparación con hace un tiempo, se realizan menos intervenciones en el caso Miomas uterinos y tumores benignos. Que también pueden beneficiarse de otros tratamientos.

Asimismo, la histerectomía puede representar un tratamiento alternativo en casos de endometriosis grave o enfermedad inflamatoria pélvica grave, también por el riesgo de complicaciones asociadas a estas afecciones. Finalmente, no debemos olvidar la importancia del uso del bisturí en el tratamiento de lesiones malignas que afectan al propio útero o a órganos vecinos, como parte de la evaluación general que debe tener claramente en cuenta la complementariedad entre las diferentes opciones de tratamiento descritas en el caso. la base de cada caso.

¿Cómo se realiza una histerectomía?

Soy Diferentes métodos quirúrgicos Lo que aún permite la extirpación total o parcial del útero. Poco a poco se fueron añadiendo estrategias alternativas a la intervención clásica que siempre había acompañado la historia de la cirugía, es decir, la laparotomía mediante incisión de la piel y capas subyacentes para acceder al útero.

Esta es la situación laparoscopiaPermite extirpar el útero mediante simples incisiones en la piel por donde pasa tanto el aire para “inflar” el abdomen como el manejo de instrumentos, lo que también se puede realizar mediante un robot.

Pero también existe Procedimiento vaginal Que tiene su propio espacio y evita puntadas externas. Sin embargo, esta técnica permite extirpar el útero enfermo, o incluso solo una parte de él, por vía transvaginal: generalmente causa menos dolor y conlleva menos riesgos que el método abdominal tradicional. Seamos claros. Estos son sólo ejemplos.

Por lo general, caso por caso, el cirujano elige el método quirúrgico más adecuado en función de diversos criterios, que van desde el tamaño del útero hasta la necesidad de realizar otros tratamientos y las enfermedades que padezca la mujer. En la cama de operaciones. En general, considerando los riesgos, se puede decir que cuanto menor sea la intervención quirúrgica, más corto será el período de hospitalización y más rápido el retorno a la vida normal de la mujer operada.

¿Qué sucede después de una histerectomía?

El especialista deriva a la mujer en función de la operación realizada y de la patología de base. Precauciones Monitorear y seguir las conductas después de la histerectomía. Sin embargo hay que decir que las mujeres No podrá volver a quedar embarazada y no le volverán a tener la reglaAdemás de posibles diferencias en la anatomía abdominal relacionadas específicamente con la ausencia del órgano. La incontinencia urinaria puede ocurrir en ausencia del útero, que de alguna manera representa una especie de “soporte” para los intestinos y la vejiga. No debemos olvidar que si se combinan histerectomía y ooforectomía, la menopausia se produce de alguna manera incluso en mujeres en edad reproductiva.