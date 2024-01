Napoli – Fiorentina 1-0 (Simeone 22): El italiano está en movimiento

TuttoNapoli.net

59'- Lanzamiento profundo de Kayode, el rebote, en el borde recoge a Arthur, que remata con fuerza pero fuera de la red.

56'- Doble cambio para la Fiorentina, con Nzoula y Sutil por Ikone y Brekalo. Por tanto, Italiano se alinea con dos delanteros.

55'- El compacto Napoli, en la fase de falta de posesión, se alinea efectivamente con una zaga de 5 jugadores, siempre buscando contraatacar con balones largos dirigidos a Simeone.

51'- Excelente pase por la derecha entre Kvaratskhelia y Politano, que va al centro pero sale fuera del alcance. Mario Rui recoge el balón y lo devuelve al centro para encontrar a Cajusti en el borde del área: el disparo del sueco termina alto por encima del larguero.

50'- Biraghi recibió una amonestación por una falta sobre Mazzocchi

49'- ¡Prueba Beltrán! El disparo de Arthur es bloqueado, Beltrán aprovecha el rebote y dispara raso pero débil: Giulini salva.

47'- Un centro de Biraghi desde la banda izquierda liberó al Napoli.

46'- Sin cambios en la primera parte: los mismos 22 sobre el terreno de juego que en la primera parte.

21.04 h – ¡Comienza la recuperación!

20.47 h – ¡Se acabó la primera parte!

44' – ¡Errores de Akon! Es el propio francés quien aparece desde 11 metros, despega y lanza un plato muy pobre por encima del larguero. Sigue 1-0.

43' Penalti para Fiorentina. Ikoné ejecuta perfectamente un lanzamiento y apunta a Mario Rui. El portugués lo bloquea y el árbitro no tiene dudas. Sin embargo, la decisión deja una enorme incertidumbre, que Ikone parece haber emulado.

41'- Bonaventura intenta dibujar al Joker desde 30 metros de distancia: un tiro descomunal.

40'- La Fiorentina intentó reaccionar tras el gol del Napoli y también anotó el empate, que luego fue anulado. Después de eso, la Viola nunca pudo volverse peligrosa y los Azzurri se defendieron de manera organizada.

36'- El Napoli trabajó de memoria mientras Politano buscaba su clásico primer pase desde el centro del campo. La indirecta es sutil en la carrera de Simeone, pero el argentino estaba en fuera de juego.

31'- Una vez más, gran trabajo de Simeone que crea espacio y sirve a Cajusti. El sueco tiene mucho espacio delante pero se precipita con un pase impreciso.

28'- La Fiorentina logró el empate, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego. Después de que Giulini rechazara un cabezazo de Martínez Quarta, Bonaventura envió a Beltrán para anotar. Sin embargo, hubo una infiltración de Buenaventura.

25'- Los azzurri se adelantan merecidamente. La Fiorentina no construyó mucho al inicio del partido, mientras que el Napoli, en cambio, ya era peligroso en dos partidos.

22' – ¡Gol del Nápoles! ¡Semyon anotó! Gran jugada de Kvaratskhelia, que con la punta pasa el balón entre ambos y envía un pase de Juan Jesús. El brasileño es bueno encontrando el balón para Simeone en el área, que controla su pie derecho y cruza el balón superando a Terracciano.

19'- Una salida perfecta de la posición baja del Napoli, que gracias al trabajo de espaldas a portería de Simeone rompe la primera línea de presión y deja espacio para Lobotka. A continuación, el eslovaco cabeceó un pase a Kajusti, pero el partido se detuvo por fuera de juego del sueco.

17'- El partido sigue igualado: los dos equipos se pelean en el medio campo sin poder crear ocasiones.

13'- Centro desde la derecha de Di Lorenzo encuentra a Simeone en el área: Cholito intenta girar pero el balón se va fuera. A partir de ahí no fue fácil, fue muy solitario.

9'- Oportunidad Nápoles! Una rotura por la derecha del habitual Politano, que guía a Biraghi, regresa con la zurda y pide a Terracciano una gran entrada.

8'- Una jugada muy peligrosa para la Fiorentina que encontró a Ikone solo en el área en un tiro libre: incluso Simeone se sacrifica y desvía el disparo a córner.

7'- Fase del partido: Se enfrentan los dos equipos que tienen el balón como principal característica.

3'- El plan de los azzurri en un saque de esquina: Kvaratskhelia fue enviado al borde del área pero pateó demasiado el balón.

2'- Brekalo echa de menos el apoyo de Biraghi, Lobotka aprovecha y despide a Politano. El extremo del Napoli gana un córner.

20.00 h – ¡Empieza el partido!

19.55 h – Los equipos están en el campo.

19.48 – Hay un cambio de última hora en el banquillo del equipo florentino Para el partido contra el Napoli, válido por la semifinal de la Supercopa de Italia. El Viola Club anunció la sustitución de Tommaso Vanucci, el joven portero, por Nico González. El argentino, inicialmente excluido del equipo, se sentará en el banquillo. Viceversa, el portero pasará a la grada.

19.29 – Mauro MelosoEl director deportivo del Napoli, antes del partido de la Supercopa contra la Fiorentina, habló a través del micrófono de Mediaset: «Mazzarri ha trabajado en este sistema de juego en los últimos días, un despliegue que también favoreció en el pasado. También era necesario porque teníamos algunas Se divide en el centro del campo y era «más fácil con una alineación que incluye dos centrocampistas».

¿Objetivos alcanzados en el mercado? ¿Qué os ofrecerán Mazzucchi, Traoré y Ngong?

«Estos fueron los primeros goles. Ahora estamos evaluando la situación para mejorar el equipo. Estamos atentos y vigilantes para aprovechar las oportunidades en el mercado de enero, que siempre es difícil».

¿Por qué el Napoli no puede jugar como el año pasado?

«No tengo la bola mágica, voy a dar una explicación. El año pasado fue un año excepcional, desde todos los puntos de vista. Este año Mazzarri tuvo poco tiempo para trabajar desde el punto de vista táctico, porque llegó cuando Eran las selecciones nacionales y no podía trabajar en conceptos que le eran muy queridos. Luego jugábamos cada tres días, todos compromisos importantes. Inmediatamente entró en un estado de emergencia que impidió que, a pesar de perder algunos partidos inmerecidamente, el equipo «. Sin embargo, se expresa. En comparación con el año pasado, está muy por detrás en puntos, hay que mirar con confianza. Estamos en la ronda de 16 de la Liga «Campeones de Europa, en un torneo sin mirar mucho más alto, debemos hacer todo lo posible para llegar lo más alto posible».

19.25 – Así lo dijo el director general de la Fiorentina Joe BarrónA Mediaset antes del partido de la Supercopa contra el Nápoles: «Es un gran orgullo estar aquí esta noche y formar parte de este formato innovador e importante que también da oportunidades a otros equipos. Estos son los frutos del excelente trabajo del año pasado. La Supercopa es sólo uno de los objetivos de la Fiorentina, tenemos que tener cuidado y veremos qué pasa».

¿Se arrepiente de no poder darle a Italiano incorporaciones importantes como Vargas o Ngong que se fueron al Napoli?

«Tenemos mucha confianza en todo el grupo, desde los jugadores hasta el entrenador. El vestuario es importante para un equipo como el nuestro. La Fiorentina no estuvo allí para N'Gong, así que felicidades y mejores deseos para él, que se ha ido al Napoli. , pero la Fiorentina no se ha mostrado activa sobre el jugador. Nuestro mercado está orientado a los detalles y somos pacientes. «Pero hay una confianza importante en todo el grupo. Agradezco al capitán y sobre todo al entrenador».

Sobre su vida como directivo.

«He jugado al fútbol toda mi vida en Estados Unidos. Entrené al New York Cosmos antes de venir aquí. Vengo del mundo del fútbol y tuve la oportunidad de entrenar a la Fiorentina a este nivel».

¿Fortalecer el rol de delantero centro?

«Nuestro director deportivo trabaja como todos, todo el mundo lo siente y se está explorando el mercado. Estamos satisfechos con lo que nos ofrece Beltrán hacia abajo. No se marcan muchos goles, pero si el equipo termina cuarto en la clasificación, es en un buena posición.» «Se están jugando la Conference League y la Supercopa. Necesitamos motivar a los muchachos y ayudarlos cuando pierden, y somos muy buenos para mantenernos cerca del grupo. Hoy, francamente, no veo hablar de qué centro -El delantero debería llegar, eso es lo que puedo decir hoy».

19.19 – defensa de la fiorentina Lucas Martínez IV Se expresó ante los micrófonos de Mediaset antes de la semifinal de la Supercopa contra el Nápoles: «Hoy daremos nuestra opinión e intentaremos dar lo mejor de nosotros para llegar a otra final. ¿Los valores han vuelto a cero? Tenemos todo lo posible». respeto hacia ellos”. «Nuestros rivales a pesar del momento difícil que están pasando. Intentaremos dar el 100% y seguir haciendo lo que ya estamos haciendo. Como ya dije, queremos llegar a otra final».

19.10 – Pasquale Mazzucci, extremo del Nápoles, es la sorpresa de Walter Mazzarri, que en la semifinal de la Supercopa contra la Fiorentina optó por un 3-4-2-1, con el ex jugador del Salernitana colocado en la derecha. El propio Mazzucci habló en el anterior partido de Mediaset:

18.54 – Restablecer la alarma. Se produjo un error en la lista publicada por la Liga italiana en el sitio web oficial. Ahora viene la corrección: Piotr Zielinski está en el banquillo, no en la grada. El centrocampista polaco está disponible para Mazari para el partido contra la Fiorentina, que clasifica a las semifinales de la Supercopa de Italia.

18.40 h – Alineaciones oficiales – Grandes cambios en la alineación del Napoli en el partido de hoy contra la Fiorentina, válido por las semifinales de la Supercopa de Italia. Walter Mazzarri regresa a la defensa de tres hombres, ingresa a Mazzocchi y despeja a Zielinski, que se dirige a las gradas. Así, Di Lorenzo pasa al rol de lateral derecho, Juan Jesús al centro izquierdo y Rahmani al medio. En el centro del campo están sólo Lobotka y Kagosti, con Mazzocchi y Mario Rui en las bandas laterales.

Según las plantillas oficiales, se trata de un 3-4-2-1: Politano y Kvaratskhelia trabajarán junto a Simeone, preferido a Raspadori para el puesto de delantero centro. Vincenzo Italiano, en cambio, confirma los rumores. Con Ikone y Brekalo a ambos lados de Bonaventura detrás de Beltrán. En defensa se prefirió a Biraghi sobre Parisi y Martínez IV. Las siguientes son las dos formaciones oficiales.

Nápoles (3-4-2-1): Giulini; Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesús; Mazzocchi, Lobotka, Kagosti, Mario Rui; Politano, Kvaratskelia; Simón

florentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milinkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Arturo, Duncan. Econi, Buenaventura, Brécalo; Beltrán

La plantilla del italiano también está llena de lesiones: Nico González y Dudu están de vuelta en el grupo, pero aún no participarán en el partido. El técnico viola confiará el puesto a Terracciano, para proteger la portería, y a Milinkovic y Ranieri, en primera posición por encima de Martínez Quarta. Biraghi y Faraone trabajarán al margen, por delante de Kayode. En el medio, no toques a Arthur, junto a él está Duncan más que Mandragora. Detrás del delantero hay pocas opciones: los únicos laterales son Ikone y Brekalo, el centrocampista ofensivo es Bonaventura con Barak en el banquillo. Para la camiseta del delantero central, Beltrán es el preferido frente a Nzoula para ser titular desde el minuto 1.

Selecciones obligatorias para Mazzarri: Di ​​Lorenzo y Mario Rui jugarán como laterales, con Mazzocchi en el banquillo, mientras que Rhamani y Juan Jesús formarán la dupla central delante de Giulini. También en el centro del campo los hombres están contados: Kajusti se ha recuperado y debería empezar desde el primer minuto con Lobotka y Zielinski, que de todos modos no están en su mejor momento. En ataque se repetirá el tridente que vimos en el derbi: Politano, Kvaratskhelia y Simeone, favorecidos sobre Raspadori. Meret, Oliveira, Nathan y Diem no están disponibles, además de Anguissa y Osimhen, que participan en la Copa Africana de Naciones. En cuanto a los dos nuevos fichajes, Traoré y Ngong, podrán incorporarse al equipo si consiguen llegar a la final prevista para el lunes 22 de enero.

«No me gusta hablar del pasado, así que miremos hacia adelante.Ésa es la respuesta de anguila de Mazzarri, pero lo cierto es que se trata realmente de una oportunidad para redimirse de la Supercopa que perdió de forma bastante misteriosa en Doha en 2012. Y si no queréis hablar del pasado, esta copa es una oportunidad para el Napoli de hacer la temporada. La ya distinguida temporada es menos amarga, con la Serie A abandonada hace algún tiempo, la Coppa Italia abandonada y la lucha por el cuarto puesto lejos de ser tranquila. Poner al menos un trofeo en el plato sería como poder recuperar la ilusión, pero en el fútbol nunca se pueden hacer las cosas solo: la Fiorentina es un equipo preparado, con un buen entrenador, y el partido de esta noche será muy complicado.

Amigos de Totonapoli, buenas noches y bienvenidos a la transmisión en vivo del partido Napoli vs Fiorentina.