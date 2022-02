¡Que empiecen las sorpresas de San Valentín! – Gran Hermano VIP

No a todos les llegó la idea que esperaban, pero San Valentín acaba de empezar, y el hermano mayor, como sabéis, siempre guarda sorpresas inesperadas…

Por último, pero no menos importante, es Jukas Recibe saludos de su pareja con motivo de Feliz Día de los Enamorados valeria Quien, con su exuberancia, le dedica un tema de impecable ejecución.

«¡Te extraño, sé fuerte y sigue bailando!»: esposa grande No te pierdas un mensaje conmovedor para él también: «Lo que amo y de ti es que a pesar de todo lo que has soportado en la vida, en el amor nunca te rendiste. Si pudiera volver a vivir mi vida, la viviría contigo una y otra vez».

Sentados en los sofás, los VIP esperan ansiosos por ver quiénes serán los afortunados en recibir una carta de amor de la persona que aman. El primer videomensaje de Lilo, una amiga David . «La mirada de mi alma apunta a tu horizonte, tu corazón tan puro y noble es lo que me hizo enamorarme perdidamente de ti»: Estas son solo unas hermosas palabras dirigidas al actor que -con los ojos llenos de alegría- agradece a su novia declarándole todo su amor.

Mirjana pensó que la devoción musical era la única idea que Biagio le dedicó, ¡pero se equivocó! En una confesión, la persona importante recibió una carta de amor del columnista, pero la escritura del columnista, que no es fácil de explicar, ¡impide la lectura!

Mirjana le pide a Manila que la ayude a descifrar las palabras de Biagio: «Me cuesta decirte estas palabras sin poder mirarte a los ojos, sentir tu energía, tenerte entre mis brazos y morderte» leer el anterior señorita italia.

«El que me toca es como si me tocara». Sigue escribiendo a Biagio, completamente decidido a defender su amor por Mirjana: «¿Sabes que no fui defendido de esta manera?» comentó Mirjana, feliz de haber encontrado por fin a un hombre dispuesto a darle lo que nunca antes había recibido.

San Valentín acaba de comenzar… ¿qué otras sorpresas esperan a nuestros VIP?