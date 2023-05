¿Qué dijo el comediante?

A diario, trato diferentes temas que giran en torno a la política, las noticias y el entretenimiento. Me arrepiento de todo lo que es actual, con un ojo «histórico» vuelto hacia el pasado y un ojo «curioso» hacia el futuro.





















Luciana Letizito, En el último discurso un Como está el climaIrritación despertada mima esternativo, Fials Secretario del Área Metropolitana de Milán. Estalló la controversia sobre algunos párrafos de la carta que leyó en el programa de entrevistas Rai Tre sobre el trabajo. enfermeras.

Decepcionada Mimma Sternativo

Mencionamos A Che Tempo che fa. Debemos estar agradecidos con ella – dijo Mimma Sternativo – porque no contribuyó a reforzar el error de percepción que pesa sobre nuestra profesión. No porque nos conociera.Enema de emperadoresNo se dio cuenta de que había recogido una serie de cosas debajo de su sombrero de reducción.

Y otra vez: “Porque probablemente solo has visto a enfermeras lidiar con ‘pans’. Meses en los medios, batallas para proteger a los profesionales, campañas de fotos. Luego a 5 minutos de Luciana y fuera, todo se quema. ¿Crees que funcionan los respiradores en las unidades de cuidados intensivos y la administración de medicamentos? No pasó mucho tiempo antes de que la controversia en torno a la despedida de Fazio de Ray disminuyera antes de que se diera una nueva despedida.

Fuente de la imagen: Ansa

Buena voluntad para la comedia

Es cierto que el cómico piamontés está en ella cartaEntregó algunos chistes, clichés ruidosos sobre la actividad diaria de las enfermeras. pero es igualmente cierto que pasados ​​unos instantes se hizo evidente para todos que no era la salida habitual para llegar a un final ‘cómico’ duro, sino para el elogio de la clase.

A pesar de las mejores intenciones, Littizzetto recibió el mencionado frenesí de Mimma Sternativo. En las redes sociales, la opinión de las propias enfermeras estaba dividida. Por un lado, los que fueron considerados injerencia Hombro Fazio Para nada ofensivo, en cambio aseguró que se equivocó al contar chistes que terminaron bajo la lupa.

retroalimentación caliente

«Sin especificar, creo que sí. Sin embargo, dudo que la carta haya sido escrita por cualquiera de nosotras las enfermeras. Independientemente, su intención principal era hermosa y por eso les agradezco», escribió una enfermera en línea. Un colega de opinión contraria: «Gracias, pero gracias, pero un inteligente y respetuoso gracias, bastaría, tal vez, primero informarse con las autoridades correspondientes, sin la obligación de hacer reír a nadie. Sin embargo, agradezco el deseo ser apreciado y recordado como profesional.”

“Gracias también por el agradecimiento querida Luciana Letizito, si alguna vez lo necesitas, espero que cuentes con la ayuda de una enfermera que posea las habilidades que describiste y por la cual expresas tu agradecimiento”, es la opinión positiva de otro trabajador. .

Y nuevamente: «No entiendo la polémica. Luciana Letizito, a su estilo, simplemente agradeció a las enfermeras».