Qatar abre sus puertas a los gays en el Mundial 2022 | Noticias

El CEO Nasser Al-Khater responde al futbolista australiano Cavallo: «Es bienvenido, pero no besos en público».

Comité Organizador de Lucha Libre de Copa del Mundo Qatar 2022, a través de su CEO Nasser Al-Khater, abrió la puerta a los homosexuales en la próxima Copa del Mundo. «Josh Cavallo es bienvenido en Qatar, nadie se siente inseguro por nosotros. Pero las demostraciones públicas de afecto, que es el resentimiento. Es el único indicador que hay que respetar, de lo contrario todos pueden vivir su propia vida». sus palabras. La respuesta llegó directamente al futbolista australiano que apareció el mes pasado y agregó que «tendría miedo de ir a jugar» la primera Copa del Mundo en un país árabe, donde la homosexualidad probablemente sea castigada con la muerte.



En los últimos días, la Liga Británica Kick It Out acusó a la emisora ​​de televisión de Qatar BeIn Sport de alimentar la homofobia al pedir a los futbolistas de la Premier League que boicoteen la iniciativa de los cordones arcoíris porque la homosexualidad es «incompatible» con el Islam. Al-Khater, en una entrevista con CNN y The Independent, habló sobre el estado de los derechos a la luz de la próxima Copa del Mundo, y agregó que «los homosexuales pueden venir a Qatar como cualquier otro fanático, y pueden actuar como todos los demás. Lo que digo, simplemente., es que desde el punto de vista de la percepción emocional en público, nuestra sociedad es una sociedad conservadora ”.

Según la ley islámica, la homosexualidad también se castiga con la muerte, pero las asociaciones de derechos humanos señalan que no hay pruebas de ejecuciones por este motivo. Los matrimonios entre personas del mismo sexo, los matrimonios civiles y la publicidad están prohibidos en cualquier caso. Al-Khater concluyó diciendo: «Sabemos que la Copa del Mundo es un escenario posible para las protestas sobre estos temas, pero no estamos preocupados».