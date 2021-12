Juegos de PS5 y PS4 confirmados en Alemania y España

Quedan unas horas hasta el anuncio oficial de Juegos de PS5 y PS4 Para suscriptores un PlayStation Plus por un mes Diciembre de 2021Sin embargo, está claro que tanto la división alemana de PlayStation como la división española han permitido que el grupo se escape en las redes sociales con un poco de antelación.

Como informa MP1st, la cuenta oficial de Twitter de PlayStationDE publicó accidentalmente una publicación inmortalizando juegos gratuitos de PlayStation Plus para el mes de diciembre, confirmando las filtraciones en los últimos días. En concreto, los juegos gratuitos que se ofrecen a los suscriptores son:

Godfall: Edición Challenger

LEGO DC Super-Villanos

caparazón fatal

a la que se han añadido Tres títulos más para PlayStation VR.



La publicación publicada accidentalmente por PlayStation Alemania revela los próximos juegos en diciembre de 2021 para los suscriptores de PS Plus

Como si eso no fuera suficiente, gracias a una filtración, ha aparecido en la red un video del set de PlayStation Plus para diciembre, que puedes ver a continuación.

Unas horas más tarde, el departamento español también permitió que se saltara la confirmación, a través de una publicación publicada en Twitter, y luego la eliminó de inmediato. En retrospectiva: varios usuarios han guardado una captura de pantalla del tweet, como puede ver a continuación.

Sin embargo, esperamos con ansias el anuncio oficial de Sony, que llegará esta tarde. Quizás ahora sea solo un trámite, pero no se puede descartar de antemano la llegada de algunas sorpresas, como nuevas. Juegos de PlayStation VR Como regalo a los suscriptores.

Si aún no lo ha hecho, todavía tiene mucho tiempo para agregar los juegos gratuitos de PlayStation Plus para noviembre de 2021 a su colección, que incluye, entre otras cosas, Action RPG Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.