Putin: ‘La amenaza nuclear crece’. EE.UU.: «Es una irresponsabilidad» – Política

El peligro de una guerra nuclear «está aumentando». Así lo afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Destacando que «Rusia se centra en los medios pacíficos, pero si no queda nada más, está lista para defenderse por todos los medios a su alcance». En cuanto a los resultados de la operación militar rusa en Ucrania, puede haber sido un proceso largo, pero han aparecido nuevos territorios; este es un logro significativo para Rusia. El mar de Azov se ha convertido en un mar interno de la Federación Rusa, estos son asuntos serios ”, explicó Putin, citando a TASS. No tiene sentido hablar de una nueva movilización militar en Rusia. De los 300.000 movilizados, 150.000 estaban desplegados en zona de operación militar en Ucrania, de los cuales 77.000 estaban en unidades de combate. El presidente ruso, que arremetió contra organizaciones no gubernamentales en Polonia, agregó que hay elementos nacionalistas que sueñan con restaurar las antiguas tierras polacas que ahora forman parte del oeste de Ucrania. Dijo que «algunas organizaciones occidentales de derechos humanos -dijo- fueron creadas como una herramienta para influir en la política interna de Rusia y sobre todo en otros países de la ex Unión Soviética».

UU.: Putin es un irresponsable cuando plantea una amenaza nuclear

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, dijo en respuesta a una pregunta sobre las palabras de Vladimir Putin, que amenazó con usar armas nucleares como herramienta defensiva en respuesta al ataque del enemigo y advirtió que aumenta los peligros de una guerra nuclear.

Moscú: Estamos listos para el diálogo con Estados Unidos, pero solo en igualdad de condiciones. Vicesecretario de Estado descarta concesiones unilaterales

Agregó que «Rusia no está estudiando la posibilidad de hacer concesiones unilaterales en el diálogo sobre estabilidad estratégica con Estados Unidos, pero está lista para reanudar este diálogo sobre una base justa y equilibrada». Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Ryabkov, en una entrevista con el periódico Izvestia, escribe para la agencia TASS. «Si los estadounidenses están listos para reanudar el diálogo sobre estabilidad estratégica y cuando lo estén, estaremos listos. Sabemos que no será una tarea fácil, porque el diálogo ha progresado con dificultad, y ahora puede haber algunos elementos adicionales en el Estados Unidos, una posición que no será bienvenida para nosotros, pero después de todo, la decisión es de ellos. «El diálogo solo puede llevarse a cabo sobre una base justa, realista y equilibrada. Solo se pueden esperar resultados si la otra parte entiende que las concesiones unilaterales de Rusia están fuera de discusión. Esta no es una opción, incluso no se tuvo en cuenta». ” Ryabkov agregó que «los asuntos relacionados con el intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos se tratan a través de un canal especial determinado por los dos presidentes». “Los temas de intercambio de prisioneros se están considerando a través de un canal especial determinado por el presidente. Algunos temas se han resuelto y otros no se han resuelto. Es un tema muy sensible porque afecta la vida de las personas”, dijo.