Puse esto en la freidora y hice un desastre: se derritió todo y tuve que tirarlo

Si está a punto de poner esto en la freidora, deténgase inmediatamente, ya que se derretirá inmediatamente y tendrá que desecharlo, lo que también puede dañar el aparato. Esto es de lo que estamos hablando.

allá freidora de aire Es uno de los electrodomésticos más populares en la actualidad, ya que la mayoría de ciudadanos lo tienen en casa y ya nadie puede prescindir de él. Hay muchas razones por las que este tipo de cocina es tan popular.

En primer lugar, por velocidad Aquel con el que se cocinan los alimentos y el segundo es para ligereza. Es agradable poder comer patatas fritas sin sentirte culpable, y gracias a ellas puedes disfrutar de diversas delicias, todas ellas bastante ligeras.

Sin embargo, no todo se puede colocar dentro de la freidora, por ejemplo si colocas esta, podrás despedirte de ella inmediatamente, ya que se derretirá adentro y habrá caos. Esto es de lo que estamos hablando.

Freidora de aire: ¿en qué recipientes se puede poner?

Antes de hablarte de los recipientes que nunca se pueden colocar en una freidora, queremos hablarte de los que sí puedes poner Sin problemas. Primero, debes saber que si quieres usar papel para hornear Para forrar la canasta, nunca puede usar la canasta en un horno estacionario o con ventilación, pero deberá comprar la canasta diseñada específicamente para ese electrodoméstico. Además, puedes utilizar todos los recipientes diseñados específicamente para la freidora, tal y como indica la etiqueta.

Además puedes comprar Sin problemas, recipientes de barro, vidrio (solo si se usa en el horno), hierro fundido, acero inoxidable (solo si están completamente cubiertos con estos materiales), pyrex, papel de hornear, aluminio y finalmente silicona. Asegúrate siempre de que la sustancia sea única y exclusivamente la descrita, y si hay partes de otros ingredientes, investiga online antes de utilizarla.

Freidora de aire: no coloque este recipiente o se derretirá

Vuelve con nosotros, si no quieres ver el caos dentro de ti. freidora de aireabsolutamente no me pongas Recipientes de cerámica con adornos. se aplica, ya que este último se disolverá y, por lo tanto, envenenará el alimento. Es diferente si tu cuenco es completamente de cerámica pero sin ningún motivo, puedes ir sobre seguro, aunque siempre es recomendable utilizarlos. específico Para la sartén.

Por último solo hacer una pequeña reseña sobre este dispositivo. no podrás Es de suma importancia guardar en su interior los recipientes de madera y plástico, todos los recipientes de la línea Tupperware y los recipientes de papel, ya que pueden incendiarse. Una sartén es un electrodoméstico excepcional, sólo hay que saber utilizarla y tus platos serán una delicia.