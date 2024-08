“La enfermedad viene como un ladrón, pero también me hizo aprender”.

Impresionante falda de tul rosa y tacones stiletto: el outfit que eligió para su último día de quimioterapia dice mucho de ella Michela Patrini, 47 años, de Bérgamo. Irradia una gran carga de energía positiva, la chispa que estimula – en ella y en las personas que la rodean – la “transformación”, palabra clave en su vida, especialmente después de que le diagnosticaran cáncer de mama. La enfermedad la impulsó a preguntarse: “¿Qué me hace sentir bien?” Y para cambiar tu vida. Reanudó sus estudios universitarios en Marketing y Comunicación, que habían estado en un segundo plano durante mucho tiempo, y volvió a trabajar, después de dedicarse a tiempo completo a sus dos hijos, Giulia, de 18 años, y Filippo, de 13.

Creó un grupo de empresarias, «Pink in Business», y decidió con ellas crear la «Zona Azul» para promover encuentros y actividades que puedan ayudar a mujeres y pacientes con cáncer, pero no sólo, a fortalecerse y afrontar los cambios en sus vidas. vidas. Organismo privado

rosa en el trabajo





Michela Patrini Creó un grupo de empresarias, «Pink in Business», y decidió con ellas crear la «Zona Azul» para promover encuentros y actividades que puedan ayudar a mujeres y pacientes con cáncer, pero no sólo, a fortalecerse y afrontar los cambios en sus vidas. vidas. Organismo privado. Participa con otras “damas” en la recaudación de fondos para ayudar a asociaciones como la AOB (Asociación de Oncología de Bérgamo). En el mundo existen cinco “zonas azules”, conocidas como lugares con mejor calidad de vida, donde se concentra la mayor concentración de centenarios: “Nos inspiramos en aquí – explica Michela – para identificar ideas y opiniones que favorecen el bienestar. ser y longevidad de las personas, tomándolas en cuenta en su totalidad. Cada uno de nosotros aporta talentos e ideas al grupo, creando una red de acciones compartidas”.

La enfermedad le quitó mucho: “El cáncer viene como un ladrón – dice – entra en tu casa y te pone patas arriba, se apodera de tu feminidad, deja cicatrices que llevarás siempre contigo, te quita el pelo y una gran parte de tu cuerpo. parte de quién eres como mujer. Pero a pesar de todo, ahora soy feliz. Es una suerte haber aprendido tanto”. De hecho, este complejo camino le ha dado, de manera inesperada, una nueva conciencia de sí misma: “Me gusta sonreír cuando pienso en la suerte que tengo de poder hacer esto”.

“El cáncer viene como un ladrón – dice – entra en tu casa y te pone patas arriba, se apodera de tu feminidad, deja cicatrices que llevarás siempre contigo, y se lleva tu cabello y buena parte de tu ser como mujer. Pero a pesar de todo, ahora estoy feliz».

Hace seis años todo cambió

El diagnóstico llegó de repente hace seis años: “Sólo habían pasado seis meses desde el último control – dice – porque nunca he descuidado la prevención, cuando una noche, por casualidad, sentí un bulto en el pecho mientras me duchaba. .” Sin perder tiempo, se dispuso a hacerme las pruebas necesarias: “A los pocos días me hicieron una ecografía y una mamografía. «Desafortunadamente, el resultado fue alarmante: un cáncer G3 que medía tres centímetros de largo».

Entonces Michela recurrió a Privato Fenaroli, director de sinecología del hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo. “En ese momento traté de no entrar en pánico y de mantener la cabeza en orden: pensé en todo lo que tenía que hacer, tratando de enfrentar un obstáculo a la vez. Entre las personas más cercanas a mí en ese momento estaba seguramente mi hermano Enrico, con quien tengo una relación muy estrecha y que me acompañó y apoyó durante mis visitas”.





Junto a integrantes del grupo “Zona Azul”. Después de la acupuntura y el análisis genético, Michela descubrió que tenía una rara mutación en el gen BrCa (cáncer de mama), que ayuda en las recaídas: “Debido al alto riesgo de que el tumor regrese – explica – después de algunas consultas tomé la decisión decisión de someterse a una mastectomía bilateral. Muy invasivo, pero necesario en mi caso.. «Sufrí mucho. Después de la operación, el dolor físico era tan insoportable que sentí que me estaba volviendo loco, pero luego lo superas y lo olvidas».

“Por supuesto que lloré, preguntándome por qué yo, pero luego descubrí mucha fuerza en mí mismo y me di cuenta de que la actitud correcta para superar ese período es mirar hacia adelante, vivir el presente con fuerza y ​​pensar en el futuro”.

Deseo de un nuevo nacimiento

En sus fotos de Instagram, su viaje fue armado como un rompecabezas, ya que vivió «con una sonrisa en el rostro, una mochila al hombro y camino abajo con tacones de 12 cm. Equilibrio precario, subidas rápidas, algunas bajadas». Narra con precisión, sin insistir nunca en los momentos más oscuros, pero siempre en su deseo de renacer: “Por supuesto que lloré, preguntándome por qué yo, pero luego descubrí mucha fuerza en mí, entendí que era la actitud adecuada para superarme. Este período consistió en mirar hacia adelante, vivir intensamente el presente y pensar en el futuro. Me regalaron una peluca pero la usé poco y no me sentía cómoda con ella. Prefiero usar sombreros que reflejen mi estilo y personalidad. Elegí modelos de jóvenes diseñadores, aunque fueran un poco llamativos, para dar una señal clara de una reacción decisiva y valiente, para hacerte sentir especial.. Esto también me ayudó a sonreír y sentirme mejor. Me dio la oportunidad de mejorar mi motivación y ofrecérsela a otras mujeres que están luchando con los mismos problemas. A través de las redes sociales y las publicaciones que hice nació una hermosa comunidad que me apoyó mucho”.

Michela supo canalizar sus miedos y trabajar duro para convertirse en la mejor versión de sí misma: “Mientras caminabas rápido -como escribió en un post durante su enfermedad- tenías que detenerte y presentarte. Había que volver a conocerse. Y aunque esto te hizo perder el equilibrio al principio, ahora amas a esta mujer, caminando sobre la cuerda floja con la cabeza en alto, sonriendo al verlo. Una mujer renace como la primavera en noviembre y ya nadie puede detenerla”.

Transformar miedos

También mostró con valentía en sus publicaciones los cambios que los tratamientos habían producido en su apariencia: “Nunca dejé de pensar en la importancia de mi cabello”, escribe, “hasta que lo perdí”. Nunca pensé en lo fuertes que eran mis pestañas, un resultado natural de mi apariencia, hasta que me encontré sin ellas. A menudo damos por sentado las pequeñas cosas como si fueran insignificantes, y sólo nos damos cuenta de su importancia después de haberlas perdido. Michela supo canalizar sus miedos y trabajar duro para convertirse en la mejor versión de sí misma: “Mientras caminabas rápido -como escribió en un post durante su enfermedad- tenías que detenerte y presentarte. Había que volver a conocerse. Y aunque esto te hizo perder el equilibrio al principio, ahora amas a esta mujer, caminando sobre la cuerda floja con la cabeza en alto, sonriendo al verlo. Una mujer renace como la primavera en noviembre y ya nadie puede detenerla”.

tiempo de fiesta

Al finalizar la quimioterapia organizó una fiesta: “Para mí, el final del tratamiento fue como una gran fiesta. Por eso llevé mi falda de tul rosa y tacones altos, con un look deliberadamente extravagante para mostrar a todos la explosión de vida que llevaba dentro de mí. Los colores dan fuerza, energía y esperanza, por eso se los di a todos los que están librando su batalla. La fiesta de fin de quimioterapia fue una hermosa oportunidad para agradecer a todas las personas maravillosas que han estado conmigo en este viaje. «Para mí, definitivamente fue un momento para celebrar y recordar».





con su hermano Después del tratamiento, Michela comenzó una nueva vida, recuperando las actividades y deportes que había dejado de lado.“Comencé a practicar tiro con arco nuevamente, una pasión que mi tío nos transmitió a mí y a mi hermano cuando éramos jóvenes. Este año competí con ellos en el Campeonato de Italia y luego en el Campeonato de Europa de cazadores con arco en Bad Kleinkirchheim, un balneario y estación alpina en Carintia (Austria). «Fue un viaje hermoso y, además, obtuve el segundo lugar en mi categoría, con muchas emociones».

redes

Tanto desde el punto de vista personal como profesional, siguió teniendo el deseo de crear redes de cooperación y asistencia mutua: «Al principio, cuando tuve que volver al juego y empezar a trabajar de nuevo, después de muchos años de inactividad, tenía miles de dudas, no creía en mí mismo. Me costó mucho esfuerzo y proceso de análisis conseguirlo. de nuevo en el camino.. Con el tiempo se me ocurrió la idea de crear “Pink in Business”, un grupo en el que cada participante ofrece sus propias actividades y habilidades, desarrollando nuevos contactos y colaboraciones, con la posibilidad de fortalecer la formación y la internalización. Iniciativas profundas juntas. Ser parte de un grupo se convierte en un incentivo para dar lo mejor de sí, aprender de los demás y apoyarnos unos a otros si es posible.

“Cuando realmente experimentas el miedo a la muerte, cambias, y entonces vives y sientes gratitud cada día por los detalles más simples, aquellos que antes parecían obvios. Y es un sentimiento doble: cuanto más agradecido estás por las cosas que tienes, más cosas tienes por las que estar agradecido».

Ayudando a otros

Más tarde, Michela, siempre dispuesta a asumir nuevos retos, sintió el deseo de ayudar a otros a sentirse mejor, empezando por los pacientes con cáncer como ella: “Me dije a mí misma que era el momento de pasar la experiencia vivida y dejar mi Mark, creyendo que aquellos que habían sobrevivido al cáncer tienen una ventaja y no merecen lástima. Quienes lo superan son campeones de la transformación, y aún tienen la posibilidad de ser felices y alcanzar sus sueños. Me gustaría transmitir la idea de que el mal se puede transformar en bien, y el dolor y la tristeza se pueden canalizar en energía positiva, aunque no sea fácil. El otro día vi la serie de Dan Buettner en Netflix, una serie documental que describe las características de las cinco «Zonas Azules» del mundo, donde las personas llevan un estilo de vida que contribuye a su salud y longevidad. Entonces me pregunté cómo animar a la gente a crear una “zona azul” en algunas áreas específicas como la nutrición, el bienestar, el tiempo libre y las relaciones familiares. Creí que mujeres como nosotras, con nuestro pasado oncológico, podríamos ser testimonios invaluables para llevar adelante estos valores. Por ello, creamos el grupo “Zona Azul” para promover reuniones y eventos con fines de concientización y prevención. También hemos implementado una campaña de recaudación de fondos, asignando los ingresos a AOB, pero también estamos abiertos a otras entidades y estructuras con las que cooperar. Son muchas las enfermedades que afectan al físico de hombres y mujeres, y la capacidad de afrontar estos cambios y mejorar la propia imagen puede resultar en muchos casos de gran beneficio. Cuidar de uno mismo y de su apariencia, a pesar de las heridas y cambios provocados por la enfermedad, es verdaderamente un camino hacia la curación.