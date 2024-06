Puente de la vergüenza en Gaza: el fracaso de la logística estadounidense

el Puente de Gaza se había convertido Puente de la vergüenza Para los americanos. No sé si recuerdas la historia de este muelle, que fue construido por el ejército estadounidense, con la ayuda de la marina estadounidense, por supuesto. Camino de socorro, ayuda humanitaria, alimentos y medicinas.Agua y gas para la población civil de Gaza. Creando así una ruta alternativa a las rutas terrestres bloqueadas, acortadas, restringidas y en gran medida obstruidas debido al ataque del ejército israelí.

Se suponía que era el Puente de Gaza. Una señal muy clara y tangible Y también al público estadounidense sobre el compromiso humanitario de la administración Biden y el hecho de que este no es el gobierno democrático de los Estados Unidos. Indiferente al destino de la población civil. en Gaza. Pues bien, este puente ha estado más cerrado que abierto a lo largo de su existencia, constantemente perturbado o incluso parcialmente destruido por tormentas marinas, mal tiempo u otros problemas.

¿Y a qué hora? el estaba orgulloso Estados Unidos, orgullo y pionero, es decir, la superioridad de las fuerzas armadas estadounidenses en el campo de la logística, en el campo de la ingeniería civil, en la ingeniería, en la guerra, en el transporte, en la entrega de todo tipo de suministros a En el frente, ésta era en cambio una página verdaderamente indecente. Hay muchas razones, muchas excusas, pero el hecho es que El Puente de Gaza realmente ha fracasado De promesas.

Mientras tanto para la gestión Biden Hay otras preocupaciones que se avecinan en el horizonte.

Finalmente ha sucedido en el frente interno. Aprobación de un nuevo paquete de suministros militares para Israelque incluye cazabombarderos F-15, pero esto una vez más abre el camino a… Fracaso del consenso Hacia Biden a su izquierda, especialmente en el mundo juvenil pro palestino. La verdad es que Estados Unidos sigue brindándolo. Ayuda al gobierno de Netanyahu Este será un tema que perseguirá a Biden hasta las elecciones del 5 de noviembre.

La otra gran nube en el horizonte tiene que ver con la posibilidad de abrir un… El tercer frente de guerra en el Líbano contra HezbollahSiempre apoyando a Irán. Después de la guerra con Hamás en Gaza, y después del conflicto en el Mar Rojo con los hutíes que no da señales de amainar, la posibilidad de llegar a un acuerdo… Tercer frente Crearía otro problema centrista para Biden.