Copa de Venezuela: Porto Cabello – Carabobo El gran partido de la tercera jornada

Caracas. – A pocas horas del inicio de la Copa América, los aficionados venezolanos al fútbol patchwork podrán empezar a poner a prueba sus sensaciones con los partidos de la Copa Venezuela. La Copa Nacional, en su tercera jornada, nos regalará un partido de lujo: Academia Puerto Cabello – Carabobo, programado para mañana a las 18 horas en el Estadio La Bombonreta.

El Campeonato de Copa Venezuela, que este año se disputa en honor al ítalo-venezolano Luis Mendoza Benedetto, comenzará hoy con el partido Deportivo La Guaira – Marítimo La Guaira: el partido comienza a las seis de la tarde en el Estadio Olímpico .

Mañana, en el mismo Estadio Deportivo Capitolino, se enfrentarán al UCV – Nueva Esparta: horario de inicio a las 18:00 horas. Los dos equipos buscarán su primera victoria en esta copa.

El jueves se enfrentan Deportivo Miranda – Metropolitanos en el Estadio Brígido Iriarte: el silbato arbitral está previsto que suene a las 18 horas.

Deportivo Táchira visitará a Real Frontera: inicio a las 15.30 horas. ‘Carrusel Aurinegro’ busca la confirmación tras el partido de la semana pasada contra el Aurinegro. Mientras el Real Madrid quiere conseguir sus primeros puntos.

La jornada de la Copa de Venezuela concluirá con los partidos: AIFI de Guayana vs Angostura FC (jueves a las 16, CTE Cachamay de Puerto Ordaz), Inter de Barinas vs Estudiantes de Mérida (18, Estadio Agustín Tovar de Barinas), Portuguesa vs Academia. Rayo (jueves a las 15:30, Estadio Fred Rica de Barquisimeto), Dinamo Puerto vs. Monagas (jueves a las 16, Estadio) Francisco Masiani de Puerto La Cruz) y Deportivo Rayo Zuliano vs. Héroes de Falcón (jueves a las 16, Estadio Pachincho Romero de Maracaibo).

(Escrito por Fioravante De Simone / Equipo Editorial Caracas)