¿Puede el amor ser «merecido»? No, el amor no es un programa de juegos, dice la psicología

En algunas situaciones de la vida pensamos que el amor debe ser merecido y ganado, pero ¿es realmente así? ¿De dónde viene este pensamiento?

Llegamos a un punto en la vida en el que muchas personas creen que no tienen ninguna posibilidad de amar, que casi no lo merecen.

Una cuestión de mérito, como un trabajo u otra recompensa. En una sociedad donde no bastan los adjetivos para lucirse, sino que hay que felicitarse ante quienes nos rodean, esta idea está realmente extendida.

Hay quienes hacen todo para complacer a los demás, arriesgándose a ser demasiado y conseguir el efecto contrario, y otros, en cambio, nunca han pensado que hay que amarlos a toda costa y que sólo son necesarias las habilidades.

Cuando se trata de amor, especialmente las personas de la primera categoría, acaban creyendo que no están en absoluto preparadas para experimentar este sentimiento y casi se sienten indignas.

Claro, mucho proviene de las presiones impuestas por la sociedad en muchos ámbitos, como el laboral, pero cualquier otra cosa sólo se deberá a la falta de autoestima.

El amor es un sentimiento y nadie lo merece ni necesita ganárselo, por eso

El amor no es una cualidad que deba ganarse. Tienes que tener este concepto en mente sin tener ninguna duda.

Ser amado no es un privilegio, y si no lo eres, probablemente sea falta de autoestima. Sólo quienes comparan este sentimiento con otras circunstancias de la vida, como el trabajo, creen que es algo que deben tener quienes saben lo que es el mérito.

Detrás de esta creencia se esconde una absoluta falta de autoestima, que puede llevar a algunas personas a creer que no existe la posibilidad de ser amados adecuadamente.

Por lo tanto, terminamos realizando acciones que tienen como único objetivo enfatizar cuán inadecuados somos para el amor. Así, nos distanciamos de la posibilidad de conocer a alguien que nos guste y que pueda correspondernos.

Por tanto, el problema reside precisamente en la persona que cree que no merece experimentar este sentimiento. Precisamente por eso es necesario no llevar a cabo conductas que puedan sabotear la posibilidad de amar y ser amado. No tenemos que competir con quienes nos rodean. Tener que tratar con personas que han tenido este sentimiento durante años y que son felices en pareja no convierte a quienes llevan mucho tiempo solteros en un estado minoritario.

Toda persona tiene derecho a amar y ser amada. Si esto no sucede, significa que existen obstáculos por parte de la persona que se siente incompetente. En este caso, para superar sus problemas, es mejor acudir a un especialista para recibir un tratamiento especial.