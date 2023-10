Hacía mucho viento en la pista austriaca y la carrera fue cancelada

Primera carrera de la temporada esquiar La prueba alpina masculina fue cancelada a mitad de la primera manga.. Después de que más de la mitad de los competidores desmontaran, la dirección de la carrera decidió parar todo cuando el viento se apoderó de Sölden y comenzó a soplar con mucha fuerza, imposibilitando al resto de atletas en carrera desmontar. La primera persona suspendida fue un atleta italiano: Simon Morberger se disponía a descender cuando llegó la decisión de los organizadores..

Sölden: De Alibrandini en dificultades

allá La primera parte del partido de Luca De Alibrandini no convenció, el atleta azul desciende ligeramente con el freno de mano puesto y nunca puede permitirse el lujo de entrar en la pista de Soelden. Hay un poco de decepción para el italiano que tendrá que intentar recuperar algunas posiciones en la segunda ronda. «Definitivamente esto no es lo que quiero hacer – dice Alibrandini – después de la primera manga – todavía no soy el mismo que hace dos años. El resultado no es el que quiero pero espero quedarme entre los 30 primeros.«.

Quizás te pueda interesar Patinando, Lukas Bräthen anuncia su retirada a los 23 años: El campeón noruego se marcha en polémica con la federación

Esquí alpino: las esperanzas italianas para la temporada 2023/2024

Della Vite fuera del top ten, Borsotti fue eliminado

La parte fuerte es Pipo Della VeteBlue, a pesar de algunos errores, logró mantenerse en contacto en la primera parte de la carrera, pero un error en la pendiente más alta le hizo perder velocidad, lo que le frenó mucho en la final, y al final llegó su undécimo puesto. de la carrera. Primer calor. Giovanni Borsotti empieza bien y ataca la pendiente con gran agresividad pero en pendientes pronunciadas el atleta italiano pierde el ataque y acaba inmediatamente fuera. Zingerle también está muy atrás y nunca puede controlar el rumbo. A partir de 30 también Wenazer Lo cual termina a más de 3 segundos del primer lugar.

Gigante Soelden: primeros resultados de la serie

Estos son los resultados de la primera manga del gigante de Sölden:

1. Schwartz (Otto) 51 pulgadas 85

2. Odermat (SVI) +29

3. Pinturault (Francia) +46

4. Christorversen (norte) +59

5. Cavazil (SVI) +95

11. Della Vete (ETA ) +1”63

19. De Alibrandini (ETA) A las +2”03

Sölden: protesta de la última generación de ambientalistas

Para complicar un día ya difícil, A Sölden también prestó atención a la protesta de la última generación de ecologistas.. De hecho, el grupo decidió protestar para intentar concienciar sobre el tema del cambio climático intentando cerrar las vías de acceso que llevan a los aficionados a la zona circundante a la pista. Muchos activistas decidieron sentarse en la calle y encadenarse. Esto no es nada nuevo, Sölden lleva tiempo en el radar de los ecologistas con una pendiente cada vez más amenazada por la ausencia de nieve y los trabajos que se realizan cada año para acondicionar el glaciar.

Esquí alpino, calendario del mundial masculino