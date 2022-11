PS5 a la venta desde GameStop con God of War Ragnarok el 9 de noviembre de 2022, precio y detalles – Nerd4.life

Paquete Estándar de PS5 con God of War Ragnarok Estará disponible para su compra en parada de jim darle 15:00 mañana miércoles 9 noviembre 2022En conjunto con el lanzamiento de la nueva aventura de Kratos y Atreus. Parece que esta semana la serie venderá la consola sin agregar productos adicionales (como juegos y accesorios) en el paquete que eleva el precio, lo que hace que la iniciativa sea atractiva incluso para aquellos que no aprecian este tipo de operaciones. A continuación encontrará los detalles que se conocen actualmente.

El paquete estándar de PS5 con God of War Ragnarok saldrá a la venta el miércoles 9 de noviembre de 2022 a las Sitio web de GameStop En un horario no especificado a partir de las 15:00 horas. Como siempre Disponibilidad real Se transmitirá en tiempo real durante la transmisión en vivo en el canal oficial de Twitch de GameStop, A esta dirección, que comenzará a la misma hora. Por lo tanto, el consejo es seguir la transmisión en vivo desde el principio y estar listo para realizar el pedido una vez que el paquete salga a la venta, ya que las cantidades serán algo limitadas como de costumbre.

Por el momento no tenemos detalles exactos, pero parece que el paquete se venderá con PS5 Standard + God of War Ragnarok Sin juguetes y accesorios adicionales., a un precio récord de 619,99 euros. La publicación de Instagram que GameStop anunció la caída en realidad no menciona ningún producto adicional, a diferencia de las últimas semanas. De confirmarse, esto podría hacer atractiva la iniciativa incluso para quienes no suelen ver con buenos ojos los paquetes que ofrece la cadena. Sin embargo, estamos esperando confirmaciones precisas al respecto.

Esta noticia no es un anuncio, sino un contenido editorial de reportajes de programas que creemos que pueden ser de interés para nuestros lectores. Multiplayer.it no ha recibido ninguna compensación por publicar este artículo.