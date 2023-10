PS Plus Extra y Premium: octubre de 2023, los juegos de PS4 y PS5 se anunciarán pronto

Estamos de vuelta en el territorio de las noticias de PS Plus, particularmente en lo que respecta a los niveles superiores del servicio de suscripción de Sony: con toda probabilidad, PlayStation anunciará los nuevos niveles. juegos Que estará disponible a través de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium en PS4 y PS5 por un mes octubre 2023 esta semana.

Si todo va según los estándares establecidos, la fecha del anuncio será miércoles, 11 de octubre de 2023, aproximadamente a las 5:30 pm hora italiana. Por tanto, el anuncio de los juegos de PS Plus Extra y Premium debería llegar esta tarde, siempre que no haya posibles cambios en los planes de la compañía.

Como siempre, tus juegos de PS4 y PS5 deberían pasar a ser PS Plus Extra y Premium disponible El martes siguiente, o en este caso el 17 de octubre de 2023, marcará la brillante mitad de mes para todos los suscriptores de los niveles superiores de PlayStation Plus.