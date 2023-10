Pogba y el caso de dopaje: mensaje oficial de la Juventus, dudas sobre la positividad de Dia y los riesgos legales | primera página

el caso Esteroides para Paul Pogba La Juventus se enriquece día tras día con nuevas páginas y nuevos detalles. Te contamos cómo contraanalizar (Lee la noticia aquí), se mostró claramente cómo El resultado de la prueba del jugador fue 100% positivo para un estimulante En las muestras de orina (dos viales, es decir, la primera muestra y la muestra del test de antígenos) que se realizaron tras el partido contra el Udinese que se remonta al 20 de agosto. Comparado con lo ocurrido en los primeros días de positividadSe aclaró que la sustancia con la que el francés dio positivo no fue testosterona pura, sino Dhea. (Dehidroepiandrosterona). Esta no es una noticia marginal, porque a partir de aquí hay tres preguntas que deben hacerse a la luz del fallo del juez que se espera para fin de mes.

Mensaje de la Juventus – La primera noticia que hay que destacar es esta. Tras confirmar que el contraanálisis era positivo, la Juventus envió al jugador y a su abogado un escrito oficial confirmando que se le había suspendido todo su salario. Por tanto, el salario será el mínimo federal que determina el convenio colectivo, es decir, 42.477 euros brutos, es decir, aproximadamente 2 mil euros netos al mes.

riesgo legal – La segunda noticia a destacar está relacionada con la estrategia defensiva del jugador. segundo Tuttosport Pogba debe decidir el viernes si pide al fiscal antidopaje Pierfilippo Laviani que lo haga. Es interrogado o enviado notas de la defensa. Una vez dictada la sentencia La Juventus decidirá cómo trabajar, pero pidió Anular el contrato E incluso ese Reclamación por daños y perjuicios Los caminos a seguir por el club ya deberían estar planificados.

Dudas sobre la DHEA – Ser positivo sobre la DHEA y no sobre la testosterona pura al final puede ser un arma de doble filo Para el ex Manchester United. Al principio las sensaciones por parte del jugador fueron positivas, ya que la dhea no siempre está claramente indicada (en comparación con la testosterona) en los suplementos vendidos especialmente en el extranjero. Sin embargo, el valor muy alto encontrado en los análisis para una sustancia altamente volátil suele indicar esto. SuplementoSiempre informa Tuttosport, Fue contratado cerca de la carrera en suelo italiano En este caso, Pogba se verá obligado a dar explicaciones. ¿Cómo puedo introducir en Italia un suplemento prohibido y, por tanto, ilegal? En nuestro país. De ser así, el proceso podría pasar de matemático a criminal.