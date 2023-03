Prueba Honda Civic Type R, ficha técnica, opiniones y dimensiones

Pocos y caros

allá Honda Civic Tipo REsta es la versión más deportiva de la gama Civic, y llega a su séptima generación, aunque la primera versión de 1997 no se vendió oficialmente en Italia. Sin embargo, las cantidades para nuestro país son muy limitadas: el primer lote procedente de Japón ya se ha reservado por completo, y al pedirlos hoy, debe tener en cuentaEsperar 9/10 meses. Sin embargo, no sería un modelo destinado a grandes números de ventas porque tiene un precio más alto que las ofertas similares de potencia y rendimiento de Audi (S3 Sportback), BMW (M135i) y Mercedes (35AMG). Solo cuesta menos el Volkswagen Golf R, que, sin embargo, tiene una mecánica más sofisticada, con tracción total (en el Civic es tracción delantera) y caja de cambios robotizada de doble embrague (Honda tiene una manual clásica).

Hecho para círculos

Al igual que con las versiones anteriores, el nuevo Honda Civic Tipo R Fue desarrollado con el uso en pista en mente y calibrado para ser sobre todo efectivo (y emocionante) para este tipo de uso. Derivado del nuevo sedán híbrido completo, en comparación con la versión producida de 2017 a 2022, se ha vuelto más largo, más ancho y más bajo, y el asiento del conductor está 0,8 cm más cerca del suelo. Además, tiene un archivo Línea ligeramente más limpiaaunque el «tratamiento» del Type R sigue comandando tomas de aire y tomas de aire que son tan efectivas como llamativas.

Japonés construido

cabina desde Honda Civic Tipo R Está hecho con cuidado tanto en la selección de materiales como en el montaje, pero el tablero no es lujoso. Por otro lado, destacan los hermosos asientos deportivos delanteros tapizados en tela de gamuza roja, los cuales son muy envolventes pero no apretados; El sofá, en cambio, es de color negro y tiene capacidad para un máximo de dos personas (no tres como en los Civic menos potentes). Los dispositivos están enriquecidos con indicadores útiles para evaluar la eficacia del vehículo cuando se utiliza en la pista como, por ejemplo, Acelerómetro longitudinales y transversales. En el llamado modo de conducción +R, el modo diseñado para uso en pista, el instrumento digital establece indicadores a indicadores básicos, como la velocidad del motor, las temperaturas del agua y del aceite, y el cronómetro. Esto es para distraer lo menos posible.

Cada uno tiene su propio sistema.

a modos de conducción preestablecidos que ya se han predicho antes Honda Civic Tipo R Para 2017 (Comfort, Sport y +R) luego se agregó una variante denominada Individual, que permite combinar el tipo de entrega del motor, respuesta de suspensión (controlada electrónicamente), sensibilidad de dirección, tono de escape, estándar de intervención para el sistema de control de estabilidad y más. Luego está la aplicación. Honda LogR 2.0.2 Actualizar Para un teléfono inteligente, se puede descargar desde App Store y Google Play, lo que le permite controlar la cantidad de vueltas completadas en una pista, los tiempos de vuelta, la velocidad del vehículo y del motor, la fricción de los neumáticos, la fuerza G y más. También proporciona una evaluación de las habilidades del conductor, que se puede comparar con las de otros conductores.

Incluso si se trata de un automóvil destinado al entretenimiento, sin embargo Honda Civic Tipo R Todas las funciones de asistencia al conductor se ofrecen de serie en el Civic menos potente. Desde el frenado automático de emergencia hasta el mantenimiento de carril, desde el control de crucero «inteligente» hasta el reconocimiento de señales de tráfico en el salpicadero.

Mejoras, no revoluciones

Mecánicamente, el nuevo Honda Civic Tipo R Sin interrupciones, pero con mejoras en todos los ámbitos. Los cuatro cilindros «sólo» ganaron 9 CV (de 320 a 329) y 20 Nm (de 400 a 420), pero el turbo tenía más palas y se aligeró el volante para reducir los tiempos de reacción a los mandos del motor y del acelerador. Además, la línea de escape es más recta para facilitar el flujo de gases y, por lo tanto, eleficiencia termodinámica. Se han reforzado los brazos de suspensión delanteros, como todo el chasis, y se ha modernizado el sistema de frenos, también de la italiana Brembo.

Es más auténtico pero hay que respetarlo.

Desafortunadamente evidencia Honda Civic Tipo R Fue muy corto y dificultado por el mal tiempo: conseguimos dar solo 4 vueltas al circuito de Imola, bajo una lluvia más o menos constante. En resumen: condiciones no del todo idóneas para catar un coche de este tipo. Pero la vía más ancha y la distancia entre ejes más larga hicieron que este Type R fuera más estable y preciso al cambiar de dirección. En las bermas húmedas y pegajosas de Imola, el Civic se detuvo levemente y siempre de manera predecible. Pero, en condiciones de esta naturaleza, todavía es necesario manejar el acelerador con un poco de cuidado, porque casi 330 caballos de fuerza son suficientes para manejar solo con las ruedas delanteras. La sensación es que en seco estos problemas pueden desaparecer casi por completo, gracias a las características de los neumáticos Michelin Pilot Sport 4S fabricados por la casa francesa específicamente para el tipo R, que en otras ocasiones han mostrado un agarre muy sólido.

Fácil de escalar

motor Honda Civic Tipo R, que ya antes era muy fuerte, ganó más que nada en progresión y respuesta a bajas revoluciones, sin perder par. Que ya no es uno de los motores VTEC de aspiración natural de antaño, pero sigue siendo satisfactorio, porque el empuje continúa continuamente hasta las 7000 rpm. La caja de cambios manual de seis velocidades sigue siendo una de las mejores en términos de precisión y velocidad. Propone una función que, al reducir la marcha, equilibra automáticamente el régimen del motor para evitar atascos en uso rápido.

en nuestra opinion

por favor

> intercambio. Los folículos pilosos son muy precisos: su uso es un placer.

> Fácil de controlar. El automóvil responde, pero es predecible, incluso en mojado.

> motor. La versión 2.0 es realmente ingeniosa, pero también fácil de administrar.

defectos

> Sofá. Solo puede acomodar a dos personas: en caso de emergencia, se puede usar el quinto asiento.

> Línea. Los detalles de la carrera no pasan desapercibidos: a algunos les gustaría un poco más de discreción.

> precio. Bueno, es un coche exclusivo y emocional. Pero casi 60 mil euros…