Chamizu positivo por antidopaje, por el bronce del Campeonato Mundial 2022

La noticia de la anulación de la medalla fue anunciada oficialmente hoy por United World Wrestling, la federación internacional de lucha. Tras reconocer la acción, la Federación Italiana de Judo, Combate, Karate y Artes Marciales respondió con un comunicado: «Respetamos los reglamentos y las decisiones – dice el comunicado de Felcam – pero al mismo tiempo creemos que es justo decir que el partido de Chamizo será no verse afectado en modo alguno por el uso de las sustancias”. El abuso con fines recreativos que se produjo fuera de las competiciones (tanto que la cantidad presente fue muy baja) y que impuso una pena mínima de 3 meses que venció el pasado mes de enero Tanto es así que el deportista ya ha retomado su preparación de cara a la inminente gran Eurocopa de Zagreb, aunque no queremos, sin embargo, justificar el uso de esta sustancia por parte del deportista y creemos que la ética del deporte sino la El caso de Chamizu nos sitúa claramente ante un error humano, además hay que destacar que el atleta Chamizu ha conseguido grandes resultados sin recurrir nunca a ayudas ajenas e ilegales.

palabras de chamizu

Luego, el propio Chamezzo quiso confirmar, a través de la Gazzetta dello Sport, su alejamiento del dopaje: “Quiero dejar claro que en mi vida no tuve nada que ver con el dopaje y que la disposición de la Federación Internacional de Lucha Libre anuló la medalla que compartí. conmigo Sin embargo, en el proceso quería dejar en claro que la sustancia encontrada no tenía nada que ver con las competiciones y que no tenía ningún efecto en las competiciones ni en la medalla de bronce que gané. la medalla y también manifesté mi deseo de someterme a cualquier examen o programa de recuperación que me permitiera establecer su corrección y mi deseo de despejar cualquier duda sobre este punto”. Ex medallista de bronce olímpico azul Río 2016, se encuentra entre los luchadores más fuertes del mundo: en su carrera cuenta con 2 títulos mundiales y 4 títulos europeos, es el único en la historia que es capaz de ganar el oro continental en tres categorías de peso diferentes ( 1 oro en -65 kg, 1 en -70 kg, 2 en -74 kg).